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16:26 (мск), источник: Известия

Японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года

Японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни, сообщила газета Yomiuri 2 апреля.

Источник: AFP 2022

По информации издания, композитор скончался 28 марта от рака в больнице Токио.

Рюити Сакамото известен по музыке к фильмам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последний император» (1987), за что был удостоен премии «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек к фильму, «Под покровом небес» (1990) и «Маленький Будда» (1993).

У композитора было диагностирован рак прямой кишки в 2014 году. В связи с этим ряд его выступлений был отменен. В июне 2022 года рак перешел в 4-ю стадию заболевания.

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