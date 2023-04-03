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04:38 (мск), источник: Известия

В России разработали единый стандарт безопасности на воде

В МЧС разработали законопроект, на основе которого будет выстраиваться защита людей на воде. Инициативу 28 марта рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Известия

При принятии проекта Госдумой правила вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Документ станет единым сводом правил поведения на воде для всех субъектов. Им будут регулироваться требования по очистке и оборудованию пляжей, правила поведения отдыхающих, нормы по эксплуатации маломерных судов (к примеру, гидроциклов) и их регистрации.

«Под поведением на водных объектах подразумевается и купание, и катание на маломерных лодках, гидроциклах и других подобных средствах передвижения. Кроме того, в документе прописываются требования к пляжам», — отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Документ также устанавливает обязательные требования безопасности к маломерным судам, спасательным средствам, оборудованию для маломерных судов.

«Планируется, что через пять лет после принятия закона все маломерные суда, подлежащие государственной регистрации, будут зарегистрированы в реестре маломерных судов. Помимо прочего, законопроектом устанавливаются случаи и порядок применения государственными инспекторами по маломерным судам физической силы и специальных средств», — подчеркнул он.

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