В России разработали единый стандарт безопасности на воде

При принятии проекта Госдумой правила вступят в силу с 1 марта 2024 года.
Документ станет единым сводом правил поведения на воде для всех субъектов. Им будут регулироваться требования по очистке и оборудованию пляжей, правила поведения отдыхающих, нормы по эксплуатации маломерных судов (к примеру, гидроциклов) и их регистрации.
«Под поведением на водных объектах подразумевается и купание, и катание на маломерных лодках, гидроциклах и других подобных средствах передвижения. Кроме того, в документе прописываются требования к пляжам», — отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Документ также устанавливает обязательные требования безопасности к маломерным судам, спасательным средствам, оборудованию для маломерных судов.
«Планируется, что через пять лет после принятия закона все маломерные суда, подлежащие государственной регистрации, будут зарегистрированы в реестре маломерных судов. Помимо прочего, законопроектом устанавливаются случаи и порядок применения государственными инспекторами по маломерным судам физической силы и специальных средств», — подчеркнул он.