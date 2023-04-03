ВС не разрешил уменьшать алименты только из-за снижения зарплаты

Три судебные инстанции с требованиями согласились и удовлетворили их.
В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Семейного кодекса Российской Федерации, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе изменить установленный размер алиментов или вовсе освободить от их уплаты.
При этом Пленум ВС РФ разъяснил, что в делах такой категории при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их доходов — заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты, а также любое принадлежащее им имущество, в том числе ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (пункт 8 постановления от 26 декабря 2017 года № 56).
Также при разрешении требования родителя следует иметь в виду, что изменение его материального или семейного положения не является безусловным основанием для удовлетворения иска, поскольку необходимо установить, что такие изменения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере (пункт 57 этого же постановления).
"Исходя из приведенных норм закона и разъяснений по их применению основанием для изменения судом размера взыскиваемых на несовершеннолетнего ребенка алиментов может являться не любое изменение материального положения обязанного уплачивать их лица, а только такое, которое более не позволяет родителю поддерживать выплату алиментов в установленном судебным постановлением размере с учетом как всех видов его дохода, в том числе доходов от предпринимательской деятельности и использования принадлежащего ему имущества, так и самого этого имущества (ценных бумаг, банковских вкладов, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, объектов недвижимости и иного имущества).
При этом в целях выяснения размера заработка и (или) иного дохода родителя, обязанного выплачивать алименты, и проверки наличия у него имущества, на которое может быть обращено взыскание по алиментным платежам, суды, в частности, запрашивают сведения из Управления Росреестра по соответствующему субъекту Российской Федерации о наличии у должника в собственности недвижимого имущества, из органов ГИБДД — о наличии зарегистрированных за ним транспортных средств, из налоговых органов — сведения о размере полученного дохода, а также по ходатайству истца — сведения о наличии счетов и денежных вкладов и имеющихся на них денежных средствах в кредитных учреждениях (пункт 3 раздела III Обзора судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, утвержденного Президиумом ВС РФ 13 мая 2015 года)", — отмечает ВС.
Соответствующие полномочия судов прямо закреплены положениями статьи 12 и части 1 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса РФ, напоминает высшая инстанция.
Также размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме на несовершеннолетних детей с родителей, определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств, обращает внимание ВС (пункт 27 указанного постановления Пленума).
«Таким образом, допустимость изменения размера алиментов и взыскания их в твердой денежной сумме связывается законом не только с изменением материального или семейного положения данного родителя, но и с необходимостью максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения», — подчеркивает ВС.
Аналогичная позиция приведена в разделе VIII названного Обзора судебной практики: изменение материального положения родителей само по себе не может ограничить право ребенка на необходимое и достойное содержание и не является безусловным основанием для снижения размера алиментов.
«Суд учитывает размер ранее выплачиваемой родителем на содержание ребенка денежной суммы, выясняет, посещает ли ребенок дошкольные или иные учреждения дополнительного развития (образования), например, занимается музыкой, рисованием, спортом, танцами и другими занятиями, поскольку размер алиментов должен позволять сохранить ребенку прежний уровень жизни и, в частичности, продолжить обучение, посещение кружков, дополнительных занятий (пункт 3 раздела III этого обзора)», — поясняет ВС.
Обстоятельства, связанные как с выявлением всех видов дохода и имущества лица, обязанного платить алименты, так и с определением существующего уровня обеспеченности ребенка, являются юридически значимыми, указывает высшая инстанция.
Однако в данном деле, разрешая спор и принимая решение об удовлетворении требований отца, суд ограничился лишь доводами истца об изменении его материального положения в связи с произошедшим снижением получаемой им заработной платы.
При этом все приведенные выше обстоятельства, имеющие юридическое значение для правильного разрешения спора, в предмет доказывания по делу не вошли, соответствующие доводы ответчика и представленные матерью сведения о наличии в собственности и во владении истца банковских счетов, ценных бумаг, долей в уставных капиталах коммерческих организаций правовой оценки со стороны суда не получили.
«Суд подошел к разрешению спора формально, допустил существенные нарушения норм процессуального права, устанавливающих правила доказывания в гражданском процессе, а также исследования и оценки доказательств, что привело к неправильному применению норм материального права», — отмечает ВС.
В связи с чем Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ определила направить дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.