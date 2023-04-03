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16:13 (мск), источник: Life.ru

Психолог объяснила, почему люди старше 40 лет более доверчивы

Люди старше 40 лет охотнее доверяют окружающим, а также привыкли верить официальным источникам информации. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Источник: Reuters

«Люди за 40, более старшей возрастной группы еще относятся к той категории людей, которая доверяла одним источникам информации. Они больше ориентированы на более официальные СМИ и в принципе склонны доверять людям. В большинстве случаев это связано с тем, что официальные СМИ отвечают их ценностям и потребностям», — рассказала Сулим.

Все зависит от контекста и жизненной ситуации того или иного человека, продолжила эксперт. По ее словам, люди среднего возраста ориентированы на удержание стабильности, поэтому и источники информации выбирают более авторитетные, для них важна достоверность данных, а от излишнего влияния информации они себя ограждают.

У молодых людей же все устроено несколько иначе. По словам Сулим, они ищут информацию, которая соответствует их потребностям в данный момент.

Это может быть потребность в статусе, принадлежности к чему-то модному и новому. Это могут быть новые течения, движения, и они соответственно находят очень динамичные каналы, которые подаются творчески и необычно.

Софья Сулим
кандидат психологических наук
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