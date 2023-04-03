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16:14 (мск), источник: Life.ru

В Союзе дачников объяснили, как подготовить почву к богатому урожаю

С наступлением весны в России начинается дачный сезон, а это значит, что многим россиянам пора задуматься о подготовке почвы к новому посеву. В беседе с РИА ФАН председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Никита Чаплин рассказал, чем лучше удобрять сад. По его словам, начать стоит с подкормки самой земли.

Источник: РИА "Новости"

«Главный дефицит весной — недостаток азота. Можно ещё добавить калий и фосфор. Всё это содержится в перепревшем навозе или компосте. Вносить его нужно за месяц или две недели до посадки в соотношении одно ведро на один квадратный метр. А вот минеральные удобрения мы вносим прямо перед посадкой или перекопкой земли. Это может быть аммиачная селитра, карбамид, мочевина, суперфосфат, аммофос, сернокислый калий, калимагнезия, калимаг или древесная зола», — пояснил Чаплин.

Деревьям, которые растут на участке, также нужна помощь в начале сезона. Удобрять их лучше за 2−3 недели до цветения. В этом случае можно прибегнуть в двум разным способам. В первом случае развести раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помёта в соотношении 0,5 ведра на один квадратный метр приствольного круга, а во втором — на два литра воды 500 г навозной жижи на один квадратный метр.

Удобрять весной важно и кусты, причём делать это нужно в два этапа. Для первой, корневой подкормки необходимо использовать азотное удобрение. В внекорневую подкормку нужно провести уже под конец весны. Для неё сгодятся растворы сернокислого калия или сернокислого марганца и борной кислоты. При этом важно не переусердствовать и не сжечь растение.

Не оставил без внимания глава Союза дачников и многолетние цветы. По словам Чаплина, для них есть универсальный способ — комплексные минеральные удобрения, которые насытят почву необходимым количеством азота, фосфора, калия и микроэлементов.

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