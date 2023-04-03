18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США с рельсов сошли 25 вагонов с пивом
Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.
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CBS сообщает, что утром 2 апреля в штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов поезда, в которых перевозилось пиво. В одном из них содержались баллоны с пропаном.
Несмотря на это, местные власти уверяют, что опасности для населения и сотрудников компании-перевозчика нет. Губернатор штата Грег Джианфорте заявил, что готов «мобилизовать ресурсы штата» для локализации последствий произошедшего.
Недавно в штате Массачусетс сошел с рельсов товарный состав, который перевозил мусор и материалы для вторичной переработки.
Олеся Маевская