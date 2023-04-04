Стали известны места посадки нового российского космического корабля

«На территории Российской Федерации определены два основных района посадки, важным требованием к которым является их близость к действующим транспортным коммуникациям (аэродромы, дороги, железные дороги) и местам, обеспечивающим возможность оказания медицинской помощи экипажу», — говорится в публикации.
На карте, которая сопровождает материал, показаны две точки. Одна находится между реками Волга и Урал, вторая расположена между Обью и Иртышом. Обе точки довольно близки к границе РФ с Казахстаном.
Уточняется, что отклонение возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля от расчетной точки посадки при штатном управляемом спуске как при возвращении от Луны, так и с околоземной орбиты, будет составлять не более семи километров.
Кроме того, в выбранных районах автомобильные дороги будут находиться на удалении 20−25 километров. Также планируется, что в непосредственной близости от этих дорог будут подготовлены площадки для вертолетов, которые понадобятся, если наземные средства не смогут найти экипаж.
Ранее в журнале головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение» были опубликованы материалы, согласно которым выбраны четыре района посадки нового корабля — Энгельс (Саратовская область), Орск (Оренбургская область), Оренбург и Рубцовск (Алтайский край).
Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов ранее рассказал в интервью РИА Новости, что специалисты уже приступили к оборудованию мест посадки перспективного пилотируемого корабля «Орел». До этого сообщалось, что одно из мест посадки «Орла» будет находиться в 64 километрах юго-восточнее Оренбурга.
Позднее «Уралвагонзавод» сообщил, что на место строительства комплекса посадки возвращаемых российских космических кораблей в Оренбургской области отгрузили партию гусеничных снегоболотоходов «Витязь». Машины будут использоваться для встречи экипажей.