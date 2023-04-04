04:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Хоккеисты красноярского «Сокола» потерпели разгромное поражение от «Рубина» со счётом 8:0
Счёт в серии 2:1.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Накануне, третьего апреля, в Тюмени состоялся третий матч ½ финала Кубка Петрова, в котором местный «Рубин» принимал «Сокол» из Красноярска. Уже через семь минут первого периода красноярцы пропустили три гола. Несмотря на попытки тренерского штаба «Сокола» перевернуть игру, это не увенчалось успехом.
Клуб из Красноярска продолжил пропускать от хозяев площадки и уже к концу второго периода «Рубин» вёл в счёте — 7:0. Последняя шайба в ворота «Сокола» в этой встрече была заброшена в начале третьего периода. Итоговый счёт — 8:0. Благодаря этой победе «Рубин» сделал счёт в серии 1:2. Следующая игра пройдёт уже сегодня, четвёртого апреля. Это будет четвёртый и решающий матч для обеих команд за право выйти в финал Кубка Петрова.