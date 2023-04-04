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06:12 (мск), источник: Известия

Российские дроны решили подключить к сотовым сетям

Чиновники и сотовые операторы обсуждают возможность использования мобильной связи для управления беспилотными воздушными судами (БВС). Это следует из протокола заседания рабочей группы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), рассматривающей вопросы обеспечения беспилотников связью. Такие планы действительно обсуждаются, подтвердил источник, близкий к одному из операторов.

Источник: РИА "Новости"

Операторы не возражают против использования выделенных им частот, при условии, что размещаемое на борту БВС оборудование «будет представлять абонентское устройство, работающее в соответствии со стандартом сети», говорится в документе. Это означает, что сотовые компании готовы обеспечивать связью системы управления полетами дронов в случае, если такие девайсы будут оснащены их SIM-картами или eSIM, пояснил менеджер компании-партнера нескольких операторов.

По его словам, сотовые сети можно превратить в полноценные системы управления дронами, охватывающие практически всю страну. Беспилотники будут использоваться для доставки почты, посылок, продуктов, готовой еды и прочего, уточнил источник.

Кроме того, без таких систем эти и многие другие сервисы для бизнеса и государства (такие, например, как мониторинг незаконных мусорных свалок, самостроя и проч.) будут невозможны — без них дроны не смогут улетать далеко от оператора и обеспечивать безопасное использование воздушного пространства.

Об экспериментах с подобной системой управления беспилотниками ранее сообщали крупнейшие мировые операторы, в том числе AT&T, Telefonica, Vodafone. Помимо этого, появляются стартапы по доработке уже существующих дронов, таких как широко применяемые летательные аппараты китайской DJI. Для управления ими через сети LTE и 5G такие компании предлагают дооборудование устройств специальными сотовыми модемами.

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