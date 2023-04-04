Российские дроны решили подключить к сотовым сетям

Операторы не возражают против использования выделенных им частот, при условии, что размещаемое на борту БВС оборудование «будет представлять абонентское устройство, работающее в соответствии со стандартом сети», говорится в документе. Это означает, что сотовые компании готовы обеспечивать связью системы управления полетами дронов в случае, если такие девайсы будут оснащены их SIM-картами или eSIM, пояснил менеджер компании-партнера нескольких операторов.
По его словам, сотовые сети можно превратить в полноценные системы управления дронами, охватывающие практически всю страну. Беспилотники будут использоваться для доставки почты, посылок, продуктов, готовой еды и прочего, уточнил источник.
Кроме того, без таких систем эти и многие другие сервисы для бизнеса и государства (такие, например, как мониторинг незаконных мусорных свалок, самостроя и проч.) будут невозможны — без них дроны не смогут улетать далеко от оператора и обеспечивать безопасное использование воздушного пространства.
Об экспериментах с подобной системой управления беспилотниками ранее сообщали крупнейшие мировые операторы, в том числе AT&T, Telefonica, Vodafone. Помимо этого, появляются стартапы по доработке уже существующих дронов, таких как широко применяемые летательные аппараты китайской DJI. Для управления ими через сети LTE и 5G такие компании предлагают дооборудование устройств специальными сотовыми модемами.