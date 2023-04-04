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11:35 (мск), источник: m24.ru

За сутки в РФ выявили 7 141 случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 7 141 новый случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

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Источник: Агентство «Москва»

В больницу положили 1 513 человек — на 186,6% больше, чем днем ранее. Не смогли побороть болезнь 38 пациентов.

Выздоровели за сутки 12 264 гражданина — на 58,5% больше, чем накануне.

Рост количества госпитализаций зарегистрировали в 75 российских субъектах, а снижение — в пяти.

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