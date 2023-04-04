14:42 (мск), источник: "Российская газета"
В Севастополе отменят 20 маршрутов
В Севастополе решили реформировать систему общественного транспорта, отменив 20 маршрутов.
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Власти города предложили оптимизировать сеть общественного транспорта, убрав треть востребованных автобусных маршрутов из удаленных районов в центр. Севастопольцы возмущены: придется ездить на работу с пересадкой и в два раза больше тратить на проезд.
Город бурлит вторую неделю. План сокращения маршрутов появился в городских группах в соцсетях, но до сих пор не опубликован департаментом транспорта. Чиновники объясняют, что проект не окончательный, поэтому его не стали размещать на официальных ресурсах. Однако он был направлен в муниципалитеты и Заксобрание Севастополя, чтобы собрать предложения от горожан и депутатов.
Хотим, чтобы новая сеть учитывала все пожелания жителей и соответствовала реалиям, в которых живет город. Число жителей увеличилось, построены социальные объекты. Маршрутная сеть, которая была создана и законтрактована пять лет назад, сегодня уже устарела. Появилось много вопросов о транспортной доступности новых районов и сел.
Казалось бы, в такой ситуации число маршрутов надо увеличивать, а не сокращать, но все происходит наоборот. По словам Иено, главная цель — убрать дублирующие маршруты и разгрузить дороги. Маршрутки составляют конкуренцию троллейбусам, которые идут следом полупустые. На улицы города ежедневно выходит около 700 единиц общественного транспорта, в числе которых много маршруток-микроавтобусов. Их хотят заменить автобусами большой вместимости.
Главные изменения коснутся длинных маршрутов из одного спального района в другой. Добраться из Гагаринского района до вокзалов или из Балаклавы в центр можно будет только с пересадкой, которую обещают сделать бесплатной. Схема выглядит вполне логичной. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.
На странице департамента транспорта Севастополя «ВКонтакте» — масса возмущенных комментариев жителей. Кому-то после отмены маршрутки придется идти пешком до ближайшей остановки 30 минут. Кто-то сетует, что отменят единственный маршрут с остановкой у поликлиники. Автобусы уберут, а троллейбусов больше не станет — город не планирует их закупать в ближайшее время.
«Не смейте трогать все маршруты!», «В изменениях должно быть только одно — добавление машин», — пишут люди.
«Езжу каждый день, трачу на проезд 48 рублей, а после оптимизации буду платить 96 рублей. Мои расходы увеличатся в два раза», — пишет пользователь соцсети Ирина.
Перевозчики полагают, что маршруты сокращают ради экономии бюджетных средств. В конце 2023 года закончатся контракты на перевозку, заключенные с городом пять лет назад. Большинство маршрутов в Севастополе работают по регулируемому тарифу: город сдерживает рост стоимости проезда и доплачивает перевозчикам разницу между утвержденным тарифом и экономически обоснованным. Сейчас стоимость проезда в Севастополе составляет 30 рублей при оплате наличными и банковской картой и 24 рубля — при оплате ЕГКС. А экономически обоснованный тариф равен 43 рублям.
Кроме того, город компенсирует перевозку льготников: на 2023 год в бюджете предусмотрено 895 миллионов рублей.
Почти 1,5 миллиарда рублей в год обходится содержание общественного транспорта в Севастополе, то есть четыре миллиона рублей в день. Это сумма по контрактам с перевозчиками плюс компенсация за льготников. 23 льготные категории имеют право ездить бесплатно на всех видах общественного транспорта в городе. Если достаточного финансирования не будет, то и денег на закупку машин не хватит. Если бы финансы позволяли, не пришлось бы оптимизировать маршруты.
По словам Рыкова, протяженные маршруты имеют наиболее высокую стоимость при контрактных закупках. И они дают основной заработок перевозчику. Мотивы чиновников понятны, ведь автобусы «забирают» пассажиров у троллейбусов, которые принадлежат госперевозчику.
— В городе пять коммерческих перевозчиков. Конечно, правительство Севастополя отдает приоритет своему ГУПу, но мы не можем сказать, что нас выживают, — отметил Рыков.
Реформа скорее ударит по жителям, полагает он. Ведь люди привыкли к маршрутной сети, подстроились под нее. Они хотели бы ездить без пересадок по городскому тарифу. Но с отменой длинных маршрутов пересадки неизбежны, придется терпеть неудобства и платить больше.
Новую маршрутную сеть разработали сотрудники департамента транспорта Севастополя, основываясь на данных единой городской карты Севастополя (ЕГКС). Ею пользуются все льготники и большинство других пассажиров. Система позволяет увидеть, сколько людей выбирают тот или иной маршрут и в какое время.
Эксперты предлагают использовать компьютерные модели, которые покажут, насколько загружены транспортные артерии в часы пик и будет ли толк от изменений.
Пересадочная модель лучше, потому что транспорт будет ходить регулярно, интервал между рейсами сократится. Необходимо также выделить полосы для общественного транспорта по всему городу. Без этого пересадочная модель работать не будет. У нас есть хороший пример — улица Большая Морская, где личные авто в часы пик стоят, а троллейбусы и автобусы едут. Людям станет выгодно пользоваться общественным транспортом.
Власти города объявили, что в этом году, в том числе в летний сезон, проведут полевые исследования транспортной модели. Данные будут использованы при подготовке генплана Севастополя. Также в соцсетях начались опросы жителей на тему использования общественного транспорта.
Департамент транспорта обещает скорректировать маршрутную сеть с учетом ответов, которые поступят из муниципалитетов и Заксобрания, а затем вынести проект на общественное обсуждение.