15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как снижение температуры тела продлевает жизнь
Все дело в особенности работы белков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Экстремально низкие температуры губительны, но умеренное снижение температуры тела благотворно влияет на продолжительность жизни как холоднокровных, так и теплокровных организмов, включая человека. Однако до сих пор ученые мало знают о конкретных механизмах, увеличивающих продолжительность жизни при снижении температуры тела, что ограничивает применение этих знаний на практике.
Сотрудники Кельнского университета исследовали влияние низких температур на активность протеасом — многобелковых комплексов, отвечающих за разрушение дефектных или ненужных белков в клетке. Правильная активность протеасом жизненно важна для функционирования клетки, и накопление большого количества не поддающихся разрушению белков связано со старением.
Выяснилось, что у круглого червя Caenorhabditis elegans, чей нормальный срок жизни составляет 20 дней, при содержании при температуре 15 градусов Цельсия срок жизни удлиняется почти на треть — до 28−29 дней. Эксперименты показали, что при низких температурах клетка нарабатывает больше белка-активатора PSME3, который регулирует работу протеасом и удлиняет жизнь клетки.
Исследование опубликовано в журнале Nature Aging. Также ученые пришли к выводу о том, что при блокировке белка низкие температуры перестают оказывать благотворное влияние на активность протеасом, что приводит к накоплению в клетках дефектных белков, вызывающих различные возрастные заболевания, например болезнь Гентингтона или боковой амиотрофический склероз.
Положительный эффект на работу клеток при низких температурах (36 градусов Цельсия) активирует и человеческий аналог белка PSME3. Это может продлить жизнь клеток и замедлить старение всего организма. Таким образом, сниженная температура тела способна оказывать благотворный эффект на продолжительность жизни эволюционно далеких организмов, что подразумевает некий общий механизм замедления старения.
Недавно ученые нашли лекарство, способное продлить жизнь и качественно улучшить процесс старения.
Олеся Маевская