16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли сходство между птицеподобными динозаврами и рептилиями
Исследование основано на изучении гнезд одного из видов хищных тероподов.
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Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета Гете во Франкфурте установила, что Troodon (динозавр, очень близкий к современным птицам) был теплокровным животным (эндотермом), но имел репродуктивную систему, схожую с репродуктивной системой современных рептилий. К этому выводу исследователи пришли, изучив гнезда троодонов.
Эти плотоядные динозавры высотой около двух метров населяли земли Северной Америки около 75 миллионов лет назад. Как и некоторые другие его родственники-динозавры, Troodon обладали некоторыми птицеподобными чертами: у них были полые и легкие кости; они передвигались на двух ногах и имели полностью развитые перьевые крылья.
Тесты позволили точно определить температуру формирования карбонатной оболочка яйца. Также ученые установили, что динозавр откладывал от 4 до 6 яиц в кладку: вероятнее всего, несколько самок Troodon откладывали яйца в общих гнездах.
В своем исследовании, опубликованном в журнале Pnas, авторы уточняют, что за миллионы лет эволюция превратила определенную группу динозавров, тероподов, в современных птиц. Одним из них был троодон.
Самки этого вида динозавтров откладывали яйца, больше похожие на асимметричные яйца современных птиц, чем на круглые яйца рептилий. Также ученые отметили, что яйца были разноцветными и наполовину закапывались самками в землю для более удобного высиживания.
Недавно в Китае был обнаружен динозавр с самой длинной шеей. Новые исследования показали, что его шея достигала длины более 15 метров.
Олеся Маевская