17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 4 апреля
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Финляндия официально вступила в НАТО
Страна официально становится 31-м членом Североатлантического альянса с 4 апреля.
Следствие предъявило Дарье Треповой обвинение в теракте
По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывчаткой и передала ее Владлену Татарскому, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». В результате взрыва погиб Татарский, еще более 30 человек получили ранения.
Сын губернатора Усса прибыл в Россию после побега из Италии
Он отметил, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность.
Virgin Orbit Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве
В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолёта Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени.
Глава СПЧ призвал закрыть «Википедию» и создать ее альтернативу
Глава СПЧ Фадеев призвал двигаться к отказу от «Википедии» из-за ее политизированности.