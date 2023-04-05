11:39 (мск), источник: РБК Life
Принц Джордж станет пажом на коронации Карла III. Что он будет делать
Вместе с ним эту роль будут выполнять еще семь мальчиков-аристократов.
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Девятилетний принц Джордж, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, будет выполнять роль почетного королевского пажа на предстоящей коронации Карла III. Об этом сам монарх и королева-консорт Камилла сообщили в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Всего было выбрано восемь человек на должность пажей — каждого из Их Величеств будут сопровождать четыре мальчика. Именно они будут нести длинный шлейф нарядов короля и королевы при входе в неф Вестминстерского Аббатства.
Помимо принца Джорджа, пажами Карла III станут 13-летний лорд Оливер Чолмонделли, 13-летний Николас Барклай и 12-летний Ральф Толлемач. К слову отец последнего отец, британский аристократ и банкир Эдуард Толлемач, является крестником короля и также был пажом покойной Елизаветы II с 1988 по 1990 год.
Пажами королевы-консорт Камиллы станут ее внуки: 12-летний Гасс, 12-летний Луи и 13-летний Фредди Паркер. В этой роли также выступит ее 11-летний внучатый племянник Артур Эллиот.
На должность почетных пажей обычно назначают мальчиков в возрасте от 12 до 19 лет, которые являются представителями аристократии, приближенной к королевскому двору. Они часто присутствуют на важнейших государственных мероприятиях, в том числе на коронации монархов или церемонии государственного открытия сессии парламента. Пажи предназначены для того, чтобы просто нести длинный шлейф одеяния короля или королевы.
Торжественные мероприятия по случаю коронации Карла III состоятся с 6 по 8 мая. Зрителей ждут две торжественные процессии, выступления оркестров на территории Виндзорского замка и лазерное шоу. Непосредственно коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Число гостей ограничат до 2 тыс. человек. Для сравнения: на коронацию Елизаветы II в 1953 году были приглашены 8 тыс. человек.
На праздничном концерте в честь церемонии выступят группа Take That, Кайли и Данни Миноуг, композитор Эндрю Ллойд Уэббер и американский соул-певец Лайонел Ричи. В то же время от участия в мероприятии отказались сразу несколько знаменитостей: поп-группа Spice Girls, Адель, Элтон Джон, Гарри Стайлс, Эд Ширан. Все эти артисты объяснили свое решение плотным графиком.