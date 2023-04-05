Что такое «Великие географические открытия» и как они повлияли на мировую историю

Великие географические открытия
Этот термин используется для обозначения крупнейших географических открытий, сделанных европейскими путешественниками в XV—XVII века. Исследователями были открыты неизвестные ранее моря и океаны, острова и материки, совершены первые кругосветные путешествия — это совершенно изменило представления людей о Земле. Никогда в истории важнейшие географические открытия не совершались с такой интенсивностью и не имели такого значения для развития Европы и всего мира, как в этот период.
В середине XV века стремительно росло производство товаров и активно развивались рыночные отношения. Европейские рудники были истощены, а Константинополь находился под властью турков-османов, которые полностью контролировали торговлю европейских стран с Индией и Китаем. Популярная тогда гипотеза о том, что Земля круглая, дала путешественникам надежду на открытие морского пути в Индию.
В том же веке появились каравеллы — быстроходные парусные судна, пригодные для длительных плаваний и способные двигаться даже при встречном ветре. Первой поиском новых морских путей занялась Португалия: в 1488 году португальцы вышли в Индийский океан, а вскоре к ним присоединились и испанцы.
В 1492 году испанец Христофор Колумб, к слову, полиглот, талантливый капитан, штурман, астроном и служащий итальянской торговой компании разработал проект плавания к восточным берегам Азии западным путем, основываясь на теории о шарообразности Земли. Многие монархи были заинтересованы в укреплении своего могущества, потому «спонсоров» рискованной экспедиции Христофор нашел достаточно быстро. 3 августа 1492 г. флотилия под командованием Колумба (каравеллы «Санта-Мария», «Пинта» и «Ни-нья») вышла из порта Палое.
12 октября Колумб обнаружил остров и назвал его Сан-Сальвадор. Он был уверен, что достиг берегов Вест-Индии. На самом же деле он высадился на берегах Америки. Вместе с этим мореплаватель открыл Северо-Восточное побережье Кубы. Он оставил там 39 человек и основал поселение Ла-Навидад на территории современной Гаити. Путешествие Колумба продолжалось до 1493 года.
Вскоре после открытия Колумбом «Вест-Индии» первенство в освоении новых территорий исследователями из Испании и Португалии стало разжигать серьезный конфликт между странами. Во избежание войны решено было заключить Тордесильясский договор, согласно которому Португалии отходили земли Африки, Азии и Бразилии. Испанцам досталась другая «часть мира», земли которой в большинстве своем еще не были исследованы. Ими оказались еще не открытая западная часть Америки и тихоокеанские острова.
Путь в Индию Васко да Гама
Португалия хотела поскорее «нагнать» Испанию, покорить и открыть как можно больше новых территорий. В 1497 году стартовала разведывательная экспедиция для поиска пути в Индию вокруг Африки. Предводителем флотилии назначили молодого и неизвестного ранее придворного Васко да Гама. В распоряжении путешественника были передовые на тот момент карты и навигационные приборы, а сам король Португалии Манул I выделил для экспедиции два больших корабля.
После нескольких вооруженных противостояний с жителями Африки португальцам все же удалось встретить индийских купцов. Благодаря этой встрече путешественники нашли местного лоцмана, который смог довести их корабли до Индии. Местные были гостеприимны к морякам, но наладить торговые отношения не удалось из-за вооруженных конфликтов с мусульманскими купцами, которые давно сотрудничали с индусами. Несмотря на это, экспедиция Васко да Гама считалась успешной, а стоимость привезенных из Индии товаров превысила затраты на плавание в 60 раз.
Первое кругосветное плавание Магеллана
В 1519 Фернан Магеллан, испанский моряк из небогатых дворян, организовал экспедицию из пяти кораблей с целью достичь берегов Индии. Он хотел найти безопасный торговый маршрут, но из-за угрозы нападения португальцев его корабль двигался на запад, в результате чего было совершено первое кругосветное плавание.
Из-за непростых условий экспедиции и постоянных стычек с конкурентами через год вернулось только одно судно — «Виктория», а сам Магеллан погиб во время битвы при Мактане.
Привезенные из экспедиции товары окупили стоимость экспедиции и принесли хорошую прибыль, Испания открыла западный путь к Азии, а теория о шарообразности Земли впервые была косвенно доказана.
Исследования Виллема Баренца
В 1594 году флот во главе с голландским картографом Виллемом Баренцем отправился к Карскому морю в надежде найти Северный проход вокруг Сибири в Восточную Азию. Во время экспедиции моряки впервые увидели белого медведя и западное побережье Новой Земли. Однако из-за страха перед айсбергами они должны были вернуться. В 1596 году Муниципалитет Амстердама собрал новую экспедицию под руководством Баренца.
Через месяц плавания были открыты острова Медвежий и Западный Шпицберген, а также залив Раудфьорден. Баренц достиг берегов Новой Земли, но его корабль был зажат айсбергами и сел на мель. Экипажу пришлось провести долгую зиму во льдах и выживать в суровых условиях, пока в июне снег не растаял настолько, чтобы моряки смогли выйти в море на шлюпках. В честь Вильяма Баренца было названо Баренцево море, город на архипелаге Шпицберген и Баренцевы острова у берегов Новой Земли.
Открытие Австралии и Новой Зеландии
Вести о существовании Австралии были еще во времена Аристотеля, но первым европейцем, увидевшим страну, стал мореплаватель и губернатор Виллем Янсзон. Во время путешествия из Нидерландов к Ост-Индии в 1606 году он сошел на берег полуострова Кейп-Йорк. Это была первая официально задокументированная высадка европейцев на землю Австралии.
Виллем Янсзон посчитал, что это продолжение Новой Гвинеи. Намного позже другой голландский исследователь и купец Абель Тасман доказал, что Австралия является отдельным материком. Он первым достиг Новой Зеландии и увидел острова Фиджи. Стоит также упомянуть английского исследователя Джеймса Кука, который составил подробную карту Новой Зеландии, доказав, что это архипелаг, состоящий из двух островов, и первым прошел вдоль восточного берега Австралии.
В 1552 году русское войско завоевало Казанское ханство, и соседом России на востоке сделалось Сибирское ханство. В 1555 году сибирский хан Кучум стал подданным Ивана Грозного и отправлял в казну пушной налог, но довольно скоро перемирие было нарушено. Хан перестал платить дань и начал совершать набеги на подчинявшимся русским племена. Назревала война за русские земли и сибирские меха.
Казак и атаман Ермак Тимофеевич, чтобы сберечь своих людей, в 1581 году повел свое войско в Сибирь. Долгое время продолжалась борьба войска хана Кучума за крепость на реке Тобол — Ивану Грозному даже пришлось отправлять подкрепление. И все же покорение Ермаком Сибири состоялось. После его гибели подкрепление окончательно разбило войско хана Кучума, и на завоеванной территории начали появляться русские города.