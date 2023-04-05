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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Попугай прервал футбольный матч в Португалии

Птица решила «познакомиться поближе» со спортсменами в разгар второго тайма.

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Как пишет издание Record, во время футбольного матча молодежного чемпионата Португалии «Эшторил» — «Эштрела» на поле вылетел ара. Из-за попугая игру пришлось остановить.

Судя по реакции самой птицы, она просто устала, решила прогуляться по полю и понаблюдать за футболистами. Ара улетел после того, как ее дважды неудачно пытались поймать курткой. А матч завершился победой «Эштрелы» со счетом 1:0.

Недавно ученые Общества Макса Планка обнаружили, почему некоторые виды попугаев имеют чрезвычайно долгую среднюю продолжительность жизни.

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Олеся Маевская

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