17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Попугай прервал футбольный матч в Португалии
Птица решила «познакомиться поближе» со спортсменами в разгар второго тайма.
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Как пишет издание Record, во время футбольного матча молодежного чемпионата Португалии «Эшторил» — «Эштрела» на поле вылетел ара. Из-за попугая игру пришлось остановить.
Судя по реакции самой птицы, она просто устала, решила прогуляться по полю и понаблюдать за футболистами. Ара улетел после того, как ее дважды неудачно пытались поймать курткой. А матч завершился победой «Эштрелы» со счетом 1:0.
Недавно ученые Общества Макса Планка обнаружили, почему некоторые виды попугаев имеют чрезвычайно долгую среднюю продолжительность жизни.
Олеся Маевская