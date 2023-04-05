18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 5 апреля
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Это первый раз в американской истории, когда действующему или бывшему главе государства инкриминируют уголовные правонарушения.
Президент на церемонии вручения послами 17 государств верительных грамот отметил, что отношения с США переживают глубокий кризис.
Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.
Количество выбросов в Норильске (Красноярский край) за прошедший год составило 1,8 млн т, что является 10,5% от общего объема выбросов по всей стране.
В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование.