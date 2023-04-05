Большинство уехавших россиян готовы вернуться, показал опрос Более 60 процентов уехавших из страны россиян готовы вернуться, следует из опроса консалтинговой компании
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Главные новости к вечеру 5 апреля
18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 5 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трамп стал первым обвиняемым по уголовному делу экс-президентом США

Это первый раз в американской истории, когда действующему или бывшему главе государства инкриминируют уголовные правонарушения.

Путин: поддержка США «цветных революций» во многом и привела к украинскому кризису

Президент на церемонии вручения послами 17 государств верительных грамот отметил, что отношения с США переживают глубокий кризис.

В Госдуме предложили ввести длинные выходные с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Норильск стал самым «грязным» городом России в 2022 году

Количество выбросов в Норильске (Красноярский край) за прошедший год составило 1,8 млн т, что является 10,5% от общего объема выбросов по всей стране.

Cisco уничтожила оборудование в России на 1,9 млрд рублей

В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта