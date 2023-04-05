17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции будут продавать сумки из упавших метеоритов
Каждая из них создана из тщательно подобранного камня.
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Французский бренд Coperni представил эксклюзивную серию сумок, сделанных из упавших на Землю метеоритов. Стоимость такого изделия начинается от 40 тысяч евро.
Авторы описывают сумку как «уникальный объект, в котором тонко сочетаются археология, дизайн, классическое и примитивное искусство». По заявлению бренда, каждый аксессуар изготавливается вручную.
Метеориты подбирают индивидуально для каждого заказа, их могут доставить из разных мест планеты. Для первого образца использовали камень, упавший 55 тысяч лет назад.
Недавно ученые выяснили, какие астероиды почти невозможно уничтожить. NASA придется разработать новый метод изменения траектории небесных тел.
Олеся Маевская