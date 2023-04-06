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09:38 (мск), источник: © РИА Новости

Росмолодежь ждет на Всемирном фестивале молодежи 20 тысяч участников

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Росмолодежь ожидает собрать 20 тысяч участников из по меньшей мере 100 стран на Всемирном фестивале молодежи, заявила РИА Новости руководитель ведомства Ксения Разуваева.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале — марте 2024 года.

«С точки зрения присутствия стран уже сегодня мы можем говорить о том, что не менее 100 стран… В течение подготовительного периода мы будем работать над существенным расширением этой географии», — сказала она, говоря о географии участников фестиваля.

Разуваева отметила, что в мире есть большой интерес как к предстоящему событию, так и к процессам, происходящим в России.

«У нас на протяжении всего этого времени сохраняются неформальные связи с молодежными организациями, движениями, с отдельными активистами, молодыми лидерами за рубежом», — добавила она.

Разуваева также заявила, что Росмолодежь ожидает, что в фестивале примут участие «порядка 20 тысяч человек, в числе которых будут и иностранные участники, и наши российские».

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