Самые необычные трамваи, известные по всему миру

В этот трамвай поместится даже самая большая компания. Самый длинный трамвай в мире имеет длину 56 метра и состоит из 9 секций.
Двухэтажный транспорт перекочевал в Китай из Великобритании. В городе до сих пор курсируют английские двухэтажные трамваи, среди которых можно увидеть оригинальный состав 50-х годов.
Открытый вагончик Санта-Терезы, трамвая из Рио, не менялся с 1896 года и смело может зваться одной из достопримечательностей города.
Из австралийского Виктор-Харбора на остров Гранитный ходит трамвай, который на себе тянет лошадка. В конце пути туристов ждет колония карликовых пингвинов.
В одном из парков Сеула курсируют мультяшные и экологичные OLEV (Online Electric Vehicle) составы. Они получают энергию из магнитного поля от специальных полос голубого цвета, расположенных вдоль их пути.
Живописный пейзаж старых улочек прекрасно дополняют не менее старинные трамваи, в которых часто выступают местные музыканты. Фанерные вагончики оснащены тросом, за который нужно дернуть в случае остановки, как сто лет назад.
По улицам этого английского городка ходят самые невероятные трамваи, которые если и не считаются туристами достопримечательностями, то вполне могут сойти за аттракционы. Здесь, например, можно встретить трамваи- «кабриолеты» с открытым верхом и боковинами.
В Сан-Франциско наравне с современными моделями ходят и исторические составы трамвайной линии F Market Street. В их салонах висят таблички с историей конкретного трамвая. А еще здесь присутствуют канатные трамваи, которые приводятся в действие при помощи металлического троса, расположенного под землей.