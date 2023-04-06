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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые необычные трамваи, известные по всему миру

6 апреля 1899 года в Москве появился первый электрический трамвай. Этот вид транспорта на данный момент в России не является самым популярным, но в большинстве стран мира используется так же часто, как метро или такси. Сегодня мы хотим отправить вас в яркое фотопутешествие и показать самые необычные и красивые трамваи с разных уголков нашей планеты.

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Будапешт

В этот трамвай поместится даже самая большая компания. Самый длинный трамвай в мире имеет длину 56 метра и состоит из 9 секций.

Гонконг

Двухэтажный транспорт перекочевал в Китай из Великобритании. В городе до сих пор курсируют английские двухэтажные трамваи, среди которых можно увидеть оригинальный состав 50-х годов.

Рио-де-Жанейро

Открытый вагончик Санта-Терезы, трамвая из Рио, не менялся с 1896 года и смело может зваться одной из достопримечательностей города.

Виктор-Харбор

Из австралийского Виктор-Харбора на остров Гранитный ходит трамвай, который на себе тянет лошадка. В конце пути туристов ждет колония карликовых пингвинов.

Сеул

В одном из парков Сеула курсируют мультяшные и экологичные OLEV (Online Electric Vehicle) составы. Они получают энергию из магнитного поля от специальных полос голубого цвета, расположенных вдоль их пути.

Лиссабон

Живописный пейзаж старых улочек прекрасно дополняют не менее старинные трамваи, в которых часто выступают местные музыканты. Фанерные вагончики оснащены тросом, за который нужно дернуть в случае остановки, как сто лет назад.

Блэкпул

По улицам этого английского городка ходят самые невероятные трамваи, которые если и не считаются туристами достопримечательностями, то вполне могут сойти за аттракционы. Здесь, например, можно встретить трамваи- «кабриолеты» с открытым верхом и боковинами.

Сан-Франциско

В Сан-Франциско наравне с современными моделями ходят и исторические составы трамвайной линии F Market Street. В их салонах висят таблички с историей конкретного трамвая. А еще здесь присутствуют канатные трамваи, которые приводятся в действие при помощи металлического троса, расположенного под землей.

Олеся Маевская

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