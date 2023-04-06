17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 6 апреля
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Израиль подвергся беспрецедентном ракетному обстрелу со стороны Ливана
Есть сообщения о двух пострадавших. Подобного масштаба атаки по северу Израиля не было с 2006 года, когда шла война между Израилем и ливанским движением «Хезболла».
В Брянской области сообщили об отражении атаки диверсантов ВСУ
По словам губернатора Александра Богомаза, российские военные вместе с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.
Дума ввела уголовное наказание за сбор редких растений и грибов
Депутаты приняли в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами.
В Москве открыли памятник Жириновскому
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину его смерти.
В России закрыли последний магазин сети «Карусель»
Отказ от сети связан с изменением покупательского поведения.