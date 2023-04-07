10:31 (мск), источник: Известия
Одно расстройство: анализ крови покажет шансы заболеть шизофренией
Как новый тест улучшит диагностику психических отклонений.
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Российские ученые разработали методику анализа крови, которая поможет быстрее выявлять шизофрению. Простой и недорогой тест позволит оценить, происходят ли в мозге человека изменения, характерные для этой болезни и других тяжелых психических расстройств. Внедрение методики в клиническую практику снизит нагрузку на психиатров — отправлять к ним будут только тех пациентов, которые по результатам анализов попадут в группу риска. По словам экспертов, выполненная учеными работа не только повысит точность диагнозов, но и поможет ответить на некоторые фундаментальные вопросы о природе психических заболеваний.
Ученые Сколтеха вместе с коллегами из Психиатрической клинической больницы № 1 им Н. А. Алексеева разработали новый метод, позволяющий по анализу крови определить — происходят ли в мозгу пациента изменения, характерные для развития шизофрении и некоторых других психических расстройств. Тест делается в течение суток, его стоимость на данный момент — около 1 тыс. рублей. В случае массового внедрения в клиническую практику она может сократиться до 200 рублей.
Сегодня диагнозы в области психиатрии ставятся исключительно на основе мнения врача. Часто явные симптомы патологии появляются только на поздних стадиях развития болезни. Новое исследование даст медикам объективный инструмент оценки состояния пациента и позволит выявлять нарушения гораздо раньше.
— Если человек обращается к терапевту с жалобами на психику, врач не может самостоятельно поставить диагноз. Он направляет пациента к психиатру, к которому мало кто идет добровольно. С помощью нашей методики можно будет с помощью простого теста оценить вероятность психического заболевания. В большинстве случаев она будет низкой. Если же нет, то пациента следует направить к специалисту, — сказал профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Филипп Хайтович.
Для того чтобы выявить маркеры болезни, ученые анализировали мозг людей, у которых диагностировали шизофрению. Было изучено около 1 тыс. образцов. Найти какую-то одну молекулу, которая бы отличала больных от здоровых, им не удалось. Однако исследование показало, что у пациентов с психическими нарушениями изменяются количественные показатели нескольких десятков липидов — группы биоорганических веществ, из которых построены мембраны и оболочки клеток мозга. Эти отклонения отражаются и на липидном составе крови, который и оценивают в ходе диагностики.
— Конечно, искомый нами сигнал в крови не такой четкий, как в мозге, так как кровь отражает всё, что происходит в организме. Но мы провели исследование на разных выборках пациентов. Сотрудничали с коллегами из Германии и Китая. И нашли липиды, которые отличают пациентов с психическими расстройствами от здоровых людей в любой выборке, — сказал Филипп Хайтович.
Для проведения тестирования достаточно стандартного спектрометра. Это оптический прибор, который используют для измерения спектров электромагнитного излечения. Их производят в России. Сейчас ученые упрощают свою методику. На начальном этапе работы на каждое из множества измерений уходило около 30 минут. Теперь специалистам удалось сократить это время до 2−3 минут.
Аналогичные изменения липидного состава крови происходят не только при шизофрении, но и в случае большого депрессивного и биполярного расстройства. Пока ученые не умеют их различать. Однако, по их словам, чтобы дифференцировать эти состояния, просто необходимо больше данных. Соответственно, нужно проанализировать большее число пациентов с этими заболеваниями. В будущем специалисты надеются диагностировать не только их, но и различные виды зависимостей и стрессовых расстройств.
Поиском объективных методов диагностики психических болезней занимаются ученые во всем мире. Им уже удалось обнаружить набор белков, которые могут выступать в этой роли. Однако анализировать эти вещества слишком сложно, чтобы использовать такой подход в клинической практике, пояснил Филипп Хайтович. Метод, предложенный российскими учеными, подходит для этого гораздо лучше.
Данные о том, что у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами есть нарушение обмена липидов, отличающее их от здоровой популяции, могут пролить свет на закономерности развития психических расстройств. Сейчас они нам почти неизвестны, поясняет врач-психиатр, заведующая отдела внешних научных связей ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Ольга Карпенко. Усилия ученых последних лет были направлены на поиски биомаркеров этих болезней, но они давали неоднозначные результаты, осложнявшие их практическое использование.
— По результатам данного исследования можно вслепую, по липидному профилю, отличить больных от здоровых. Это было показано в условиях научного эксперимента и теперь хотелось бы увидеть эксперимент, в котором участвуют не две группы — с шизофренией и без, — а случайным образом набранная выборка из популяции, — сказала Ольга Карпенко.
Ученым предстоит четко определить метод анализа, диапазон нормы, показать на очень большой группе людей, что это работает у всех и отражает объективную картину состояния здоровья человека. Еще наладить производство реактивов и придумать, как удешевить процедуру, чтобы тестирование стало доступно практической медицине. В некоем отдаленном будущем это может привести к созданию новой системы лабораторной диагностики, резюмировала эксперт.
— Изменения липидного спектра крови при шизофрении и биполярных расстройствах упоминаются во многих российских и зарубежных исследованиях, но ранее их связывали с терапией антипсихотиками. Однако исследование показало, что есть маркеры заболеваний, не связанные с терапией нейролептиками, — сказала руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа, клинический психолог Ольга Валаева.
По ее мнению, полученные результаты могут помочь выявлять предрасположенности к заболеваниям на ранних этапах, в детском возрасте и, как следствие, на получение психологической помощи детям из группы риска и их родителям.