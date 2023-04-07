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00:56 (мск), источник: ТАСС

В Москве на следующей неделе ожидается майская погода

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до плюс 16−18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +20° 88% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Потепление до плюс 16−18 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве в середине следующей недели будет майская погода. Температура ожидается на 4−6 градусов выше нормы. Уже в воскресенье прогнозируется до 13−14 градусов тепла, в понедельник — до 13−16 градусов тепла, а во вторник и среду — уже даже до плюс 18 градусов. Конечно, это уже совсем другая погода, другая одежда. Весна придет официально», — рассказал он.

Однако, по словам Вильфанда, в пятницу холодный воздух обусловит прохладную погоду, которая будет компенсироваться солнцем. «В пятницу будет понижение температуры до 7−10 градусов тепла днем. Погода прохладная, но солнце будет отдавать тепло вполне, так как снега уже нет», — отметил он.

В субботу ожидается до плюс 11−14 градусов, отметил метеоролог.

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