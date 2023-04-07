Продюсеру Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку

Артистка сообщила, что у Пригожина поднялось высокое давление во время подготовки к съемкам, а с утра ощущалось онемение в лице.
«Перед самыми съемками совсем плохо стало — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — добавила Кудрявцева, выразив надежду на скорое выздоровление продюсера.
В марте текущего года Иосиф Пригожин прокомментировал слитую аудиозапись разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. До этого в Telegram-каналах была опубликована запись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.