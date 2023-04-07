Что делать, если вы плохо спите, ответили ученые И как бороться с недосыпом.
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
01:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Продюсеру Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку

Российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу «Звезды сошлись». Об этом «Известиям» рассказала его соведущая Лера Кудрявцева.

Источник: РИА "Новости"

Артистка сообщила, что у Пригожина поднялось высокое давление во время подготовки к съемкам, а с утра ощущалось онемение в лице.

«Перед самыми съемками совсем плохо стало — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — добавила Кудрявцева, выразив надежду на скорое выздоровление продюсера.

В марте текущего года Иосиф Пригожин прокомментировал слитую аудиозапись разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. До этого в Telegram-каналах была опубликована запись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Появилось видео колонны сожженной бронетехники НАТО
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье