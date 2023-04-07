11:05 (мск), источник: Аргументы и факты
Какой алкоголь должны давать в отелях по системе «Всё включено»?
Должны ли давать крепкий алкоголь в российских отелях во «всё включено»?
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Требования к отелям, работающим в формате «всё включено» и «ультра всё включено», вступят в силу только с 30 июня. «Регламентация Росстандарта упорядочит перечень услуг, чтобы не обмануть ожидания гостей», — заверил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
В документе, с которым ознакомился «АиФ», прописаны критерии и по части алкоголя. Так, если гостиница работает по системе «всё включено», то алкогольные напитки российского производства должны быть представлены в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания. Это пиво (не менее одного вида), вино сухое и полусладкое (не менее трёх видов), крепкий алкоголь (не менее двух видов). Если речь о системе «ультра всё включено», то в дополнение идут игристые вина в неограниченном количестве на «шведском столе» на завтрак (для средств размещения категории «5 звёзд»), а крепкий алкоголь уже представлен в количестве не менее пяти видов (в т. ч. импортного производства).