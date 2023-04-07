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Спецоперация на Украине
11:20 (мск), источник: ТАСС

Папа Римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие

Как уточнил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, речь идет о перемирии в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России с 9 апреля на время празднования Пасхи и светлых пасхальных недель католиками и православными. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели. То есть, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие», — сказал Севастьянов.

Лидер староверов отметил, что для понтифика эта тема очень важна и он попросил от его лица объявить об этом. «Пожалуйста, сообщи это всем», — привел Севастьянов слова папы Франциска.

Католическая церковь в этом году отмечает Пасху в ближайшее воскресенье, 9 апреля, православные христиане празднуют ее неделей позже, 16 апреля.

В январе этого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призвал установить на Украине, в зоне специальной военной операции, рождественское перемирие 6—7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным силам Российской Федерации о введении в этот период режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Украинская сторона отказалась соблюдать прекращение огня.

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