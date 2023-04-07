11:32 (мск), источник: Аргументы и факты
Что грозит за неявку в налоговую без уважительных причин?
ФНС разослала в марте уведомления некоторым россиянам посетить налоговый орган и дать пояснение по расходам.
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В марте сотрудники ФНС разослали уведомления тем, кто в 2022 году совершил крупную покупку — недвижимость, автомобиль, или несколько раз отдыхал за границей.
При отсутствии доказательств происхождение потраченных денег необходимо уплатить налог, который инспекторы доначислят расчетным путем.
Неявка в налоговую без уважительных причин считается налоговым правонарушением (ст. 128 НК РФ). За это грозит штраф до 1000 рублей. Наказание последует, если уведомление было направлено заказным письмом по почте, или через МФЦ, либо через личный кабинет налогоплательщика.
Уведомления от налоговиков лучше не игнорировать, так как ФНС имеет право потребовать объяснений от любого плательщика налогов (статьи 31 и 90 Налогового кодекса РФ).
Вопросы у налоговиков могут возникнуть к тем, у кого есть ограничения на занятие предпринимательской и инвестиционной деятельностью, кто задействован в теневых секторах экономики, а также к тем, кто официально не трудоустроен или же трудоустроен на минимальную оплату, но при этом декларирует дорогие покупки.
Если при покупке недвижимости была занижена цена сделки, налоговики могут доначислить НДФЛ по ставке 13% на сумму разницы между рыночной ценой и ценой ее покупки. Цену сделки часто занижают как продавцы, которые не хотят платить налоги, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, так и покупатели, которые не могут подтвердить источник дохода.
Доначислить налог также могут при переквалификации сделок в дарение. Их оформляют предприниматели, которые используют займы для реинвестирования или вывода дивидендов, и физические лица, которые предоставляют договоры займа в банк для обоснования источника денежных средств на расчетном счете.
Получить доначисление в размере 13% также могут блогеры в случае незадекларированных доходов при продаже товаров и услуг с использованием сети «В контакте», Instagram, YouTube. Многие блогеры предпочитают распределять доходы, используя для этого аффилированные и подконтрольные ИП. С помощью такой схемы они якобы не превышают лимит и в итоге пользуются упрощенной системой налогообложения.