12:50 (мск), источник: Вокруг Света
Названы популярные способы обмана российских туристов на турецких рынках
Несколько рекомендаций, которые сэкономят ваши деньги на восточном базаре.
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В 2023 году Турция остается самой популярной страной для зарубежных путешествий россиян. В Турции есть туристические развлечения на любой вкус, но перед посещением лучше знать некоторые особенности местной торговли, особенно если вы летите туда впервые.
Восточный базар — место с особой атмосферой, привычные россиянам правила покупки товаров там не работают. Зачастую эти особенности сервиса распространяются вообще на все точки, где что-либо продают, вплоть до аптек. Как не поддаться на уловки бойких турецких торговцев и сэкономить деньги, мы поговорили с экспертом.
— Турецкие курорты собирают много отдыхающих, а где люди, там и те, кто пытается на них заработать, — рассказывает Светлана Душинова, интернет-маркетолог интернет-магазина туров Traveletа.ru. — С одной стороны, способы могут быть безобидными, с другой — не слишком приятными.
Например, в Турции в большинстве магазинов и даже ресторанов нечетко прописаны цены. Ценники отсутствуют даже в аптеке. Стоимость товара скажут только на кассе, и для разных покупателей она будет своя, путешественнику, скорее всего, назовут самую высокую.
— В меню ресторана цена может быть указана за 100 граммов рыбы или мяса, а на тарелке окажется внушительный кусок, — приводит пример эксперт. — В таком случае счет тоже будет внушительным, а настроение — испорченным.
Иногда в туристических местах вовсе нет меню, а только бумажка с указанием одного главного блюда. Все остальное — закуски, гарнир и даже чай — вам тоже принесут и посчитают.
— Обращайте внимание, когда вас хотят чем-то угостить в кафе, например, бокалом аперитива перед ужином, — советует Светлана Душинова. — Даже если его приносят за все столики, это может быть не подарком, а желанием выписать чек на большую сумму. Всегда спрашивайте, сколько это стоит, и даже если говорят, что просто угощают, потом проверяйте счет. Не бойтесь спорить и говорить, что там есть что-то лишнее. Требуйте переделать чек, это вполне возможно.
Особенно осторожными нужно быть на базаре. Восточная торговля — не самое безопасное дело. Турецкие сладости, похожие на елочные игрушки, продают на вес, и бойкий продавец будет стараться упаковать как можно больше. Внушительную сумму покупки скажет на кассе, когда вытащить сладости будет просто неудобно. В этом случае остается только торговаться.
Один из проверенных способов — сказать, что у вас ограниченное количество денег и вы готовы их потратить, но больше ничего нет.
— Предлагайте собрать другой набор сладостей, который вы согласны оплатить. Если будете говорить убедительно, демонстрируя уверенность в себе, скорее всего, просто получите внушительную скидку, — заключает эксперт.