12:34 (мск), источник: РБК Life
Когда Радоница в 2023 году. Дата, история и обычаи праздника
Можно ли креститься, жениться и убираться в этот день.
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На Радоницу принято посещать кладбища и вспоминать умерших родственников. Традиция появилась задолго до принятия христианства на Руси и дошла до современных православных верующих. РБК Life рассказывает, как раньше отмечали Радоницу и какого числа она будет в 2023 году.
Радоница — это народное название специального дня для посещения кладбищ в первый вторник после пасхальной недели.
Изначально праздник носил название Радуница. По версии русского историка XIX века Сергея Соловьева, слово пошло от литовского rauda, то есть погребальная песнь. Это был один из весенних праздников света и солнца для умерших. Древние язычники на Руси верили, что в этот день души мертвых могли восстать из могильных темниц и принять участие в поминальной трапезе.
После принятия христианства на Руси название праздника изменилось с Радуницы на Радоницу (от слова «радость»). Название указывало на радостную весть о воскресении Иисуса Христа, которой живые приходили поделиться с усопшими родственниками на кладбище.
В современном православии Радоница — это традиция, а не строгое предписание богослужебного устава. Этот день поминовения усопших выпадает на вторую неделю Пасхи, которую также называют Новой или Фоминой седмицей. В христианстве неделя связана с апостолом Фомой, который уверовал в воскресение Христа только после того, как Иисус явился ему через неделю после Пасхи.
В 2023 году Радоницу отмечают 25 апреля.
Радоница всегда выпадает на вторник и считается обычным рабочим днем. Однако некоторые регионы России приняли местные законы, которые сделали день поминовения усопших выходным. Например, в 2023-м 25 апреля — нерабочий день в Саратовской и Пензенской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской республике, Республике Адыгея.
Изначально праздник Радуница был частью Радунецкой недели, которая наступала сразу же после Антипасхи, Красной горки (воскресенье, 23 апреля в 2023-м). Саму Радуницу отмечали во вторник, однако в некоторых местах предков вспоминали в понедельник. В православии день поминовения усопших Радоница выпадает на девятый день после Пасхи, то есть вторник Фоминой седмицы.
Радоница — это не единственный поминальный день в православии. Установлено два дня, когда вспоминают всех умерших христиан (вселенские поминальные субботы) — на Мясопустной неделе и перед Троицей. В субботы Великого поста православные вспоминают родственников и близких людей. Все остальные дни отмечает только Русская православная церковь.
Поминальные дни РПЦ в 2023 году:
Язычники верили в бессмертие души, в то, что после смерти можно стать духом-покровителем, поэтому особо почитали умерших предков. Распространены были похоронные плачи и причитания, ведь считалось, что покойники слышат обращенные к ним слова. На Руси также существовала традиция общественного поминовения предков (родителей): в начале дня звучали похоронные мотивы, причитания, люди грустили об умерших, а в конце грусть сменялась безудержным весельем. Считалось, так покойники тоже радуются и веселятся вместе с живыми.
Аполлон Коринфский в 1901-м в книге «Народная Русь» писал, что в селениях, уже после принятия христианства, в каждый день Радунецкой недели были свои обычаи.
В понедельник (Фомин понедельник, Радоница) на возвышенностях, где стояли церкви (а ранее языческие идолы), устраивали тризны, то есть пиршество и гуляние в память умерших.
Во вторник (Навий день, или «усопшия Радаваницы») продолжались тризны, панихиды и поминки, также деревенская детвора «окликала» первый весенний дождь. В малорусских селах понедельник и вторник Радунецкой недели называли «могилками», «гребками» или «проводами».
В среду заключали браки, которые жрецы благословили на красных горках (то есть в предшествующее воскресенье).
В четверг и пятницу проходил обычай «хождения вьюнитства», более современное название — «вьюнца». Принято было ходить в гости к молодым, которые поженились на неделе, и выпрашивать угощения.
В субботу больше всего радовались, водили хороводы и призывали, кликали весну.
На саму Радуницу (понедельник или вторник) на могилах предков расстилали холсты, ели и пили, «угощали» предков, женщины причитали, а часть еды отдавали нищим. В качестве угощения приносили блины, пироги и кутью — обрядовую кашу из вареной крупы (зерна пшеницы, ячменя, реже — риса, пшенки) с добавлением меда или изюма. Еще в начале XIX века в российских селах на могилы приносили крашеные яйца: родственники зарывали их в ямках, как бы «христосуясь» с умершими.
В Белоруссии была традиция на Радуницу поливать могилы медом и водой, раскладывать пасхальные угощения и приглашать предков словами «Святыя радзiцели, хадзiце к нам хлеба-соли кушаць». Если на поминках встречались помолвленные жених с невестой, они кланялись у каждой могилы родственников и просили благословения «на любовь, да на совет, да на племя-род».
До современности дошли лишь некоторые традиции Радоницы: это по-прежнему поминальный день, однако без бурных увеселений. Часто родственники убираются на могилах, оставляют угощения — куличи, крашеные яйца, блинчики, некоторые выливают или оставляют в стопке водку, а сверху кладут кусок хлеба.
На Радуницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут.
Разрюмилась, как радуница (то есть расплакалась как при поминовении, — РБК Life). Сколько ни плакать, а быть перестать.
Дождь на Радоницу — не обрадуешься.
Пили на Масленице, с похмелья ломало на Радонице.
Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.
Не угости честь-честью покойного родителя о Радонице — самого на том свете никто не помянет, не угостит, не порадует.
Веселая Масленица — беспросыпная горе-пьяница, а гульливая Радоница — светлой радости приятельница.
Масленые пьяные песни о голодный Велик-Пост разбиваются, колокольным постным звоном глушатся, а радоницкие-вьюнишные по красным горкам раздаются, с семицкими-девичьими перекликаются.
Можно ли есть на кладбище или оставлять еду на могилах.
Русская православная церковь не советует этого делать. Православные верующие в Радоницу прежде всего должны молиться об усопших. Перед посещением кладбища нужно прийти в храм к началу службы и подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре [9].
На кладбище нужно зажечь свечу, самостоятельно совершить литию (усиленное моление) или акафист об упокоении усопших, также можно пригласить для этого священника. Затем православным рекомендуют убрать могилу или просто молча вспомнить покойного. Есть и пить на кладбище не стоит, недопустимо лить алкоголь на могилы. Церковь считает, что традиция оставлять на кладбище угощения — пережиток язычества, который не нужно соблюдать православным. Еду лучше отдать нищему.
На Руси Радунечная неделя считалась свадебной, когда заключали последние браки перед началом страдной поры, то есть периодом сельскохозяйственных работ.
В православии Красная горка (воскресенье перед Радоницей) — первый день после длинного Великого поста, когда разрешается венчаться. Однако на саму Радоницу венчаться нельзя. Это связано не с традицией праздника, а с тем, что во вторник и четверг обряд не совершают.
Можно, так как крещение проводят в любые дни, даже во время постов и праздников. Однако на Радоницу сложно организовать крещение, так как обычно священники заняты поминовением усопших на кладбищах.
Да, ведь суть Радоницы именно в поминовении усопших. Впрочем, если родственники привели в порядок могилы близких до Радоницы, в этот день православным верующим можно просто посетить кладбище или церковь и вспомнить усопших во время молитвы.
С точки зрения Русской православной церкви на Радоницу можно работать. Желательно в этот день привести в порядок места захоронения родственников, однако не воспрещается решать бытовые вопросы. Главное — помнить о назначении праздника и, желательно, посетить храм.