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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древнюю крепость в Испании спасут от обрушения при помощи бактерий

Они послужат «клеем» и предотвратят оползни, угрожающие историческому памятнику.

Источник: Freepik.com

Ученые с кафедры минералогии и петрологии Университета Гранады предложили необычный способ сохранения мавританской крепости Альгамбра. Она расположена на крутом обрыве Тежу Сан-Педро, и ей угрожают оползни.

Научные работники предложили укрепить грунт с помощью бактерий для укрепления почвы, пишет журнал «Нож» со ссылкой на «Европульс». Подобные методы активно используют для ремонта исторических зданий во Франции и Португалии.

С 1564 года расстояние между обрывом и стеной Альгамбры сократилось с 60 до 23,9 метра, а высота откоса увеличилась до 65,5 метра. Вскоре ученые проведут серию тестов, чтобы понять, как лучше использовать бактерии: такой способ сохранения исторических памятников впервые применили для церкви во французском городе Туар в 1990-х годах.

Недавно специалисты выяснили, насколько успешно Пизанская башня борется с гравитацией.

Олеся Маевская

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