18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Это первый раз в американской истории, когда действующему или бывшему главе государства инкриминируют уголовные правонарушения.
Рубль начал стремительно слабеть к главным валютам в начале недели.
В Хельсинки заверили, что этот шаг не направлен против кого бы то ни было.
Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.
Следствие полагает, что планирование и организация преступления осуществлялось с Украины.
Артем Усс отметил, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность.
Ряд экспертов считает, что публикация китайских ученых указывает на животное происхождение коронавируса на рынке в Ухани.