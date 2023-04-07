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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения

Это первый раз в американской истории, когда действующему или бывшему главе государства инкриминируют уголовные правонарушения.

Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы

Рубль начал стремительно слабеть к главным валютам в начале недели.

Финляндия официально вступила в НАТО

В Хельсинки заверили, что этот шаг не направлен против кого бы то ни было.

Шойгу: Белоруссии передан «Искандер», способный применять ракеты с ядерными боеголовками

Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

Дело об убийстве Владлена Татарского переквалифицировали на статью «теракт»

Следствие полагает, что планирование и организация преступления осуществлялось с Украины.

Сын губернатора Усса сообщил, что находится в России

Артем Усс отметил, что скрылся от итальянского правосудия, так как перестал рассчитывать на его объективность.

Ученые рассказали о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

Ряд экспертов считает, что публикация китайских ученых указывает на животное происхождение коронавируса на рынке в Ухани.

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