02:11 (мск), источник: ТАСС
Во Французской академии рассказали о секрете успеха «Маленького принца»
Писатель и историк Жан-Мари Руар считает, что повесть Антуана де Сент-Экзюпери «синтезирует нечто вечное».
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ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Популярность аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» связана с тем, что она затрагивает вечные сюжеты. Об этом в интервью ТАСС в пятницу рассказал член Французской академии, писатель и историк Жан-Мари Руар накануне своего 80-летия.
«Это достоинство всех великих книг, которые синтезируют нечто вечное. Я думаю, что адресованное нам послание Антуана де Сент-Экзюпери — это обращение человека, который находится в мире, объятом войной. Он воюет, но он не любит войну», — отметил Руар, который родился 8 апреля 1943 года, спустя два дня после выхода «Маленького принца» в свет.
Автор — это великий гуманист, он воюет из-за своего патриотизма, но не любит воевать, отмечает собеседник агентства, подчеркивая, что «ответственность за войну Антуан де Сент-Экзюпери возлагает на мир взрослых».
Обращение к ребенку
«Автор “Маленького принца” обращается к ребенку, который обладает чистотой магией, свойственной детству. У него такой замечательный характер, так как для него не существует барьеров, и у него нет зла, которое толкает взрослых к войне», — говорит ученый.
«Эта книга показывает, что взрослый мир предал мир детства, чудес и разрушает сам себя. Он написал “Маленького принца” до Хиросимы, но мне кажется, что Сент-Экзюпери ее предвидел, — говорит Руар. — Война — это ужас, но благословенен мир детства». Собеседник агентства отметил, что читал эту книгу в разные периоды жизни. «“Маленького принца” я начал читать в детстве, услышав о нем от родителей. Но его символику я понял гораздо позже, когда узнал, кем был сам Сент-Экзюпери», — рассказал он.
Руар отметил, что впервые прочел повесть в 15 лет. «В то время книги Сент-Экзюпери не изучали в школе, поскольку читали очень мало современных писателей, отдавая предпочтения классикам. О Сент-Экзюпери, конечно, слышали. Он прославился еще при жизни, а смерть добавила легенды», — добавил академик.
Руар напомнил, что «Маленький принц» был удостоен премии Французской академии. Наряду с Гонкуровской это очень высокая награда, которая вводит писателя в литературную традицию, указывает собеседник агентства.
Об иллюстрациях
«Сент-Экзюпери писал, что все взрослые когда-то были детьми, но не все об этом вспоминают. Меня, пожалуй, даже больше слов поразило то, как он соединяет мир детей и мир зверей через разговор с барашком, лисом и с природой, а также его знаменитый диалог с розой, символом красоты и хрупкости», — рассказал академик.
Кроме того, он отметил, что иллюстрации Сент-Экзюпери дали детям ключ к этой книге. «Мне кажется, что эта книга наиболее близка к произведениям Марселя Эме. Это произведение соединяет в себе и серьезное, и фантастическое, — добавил Руар. — Я не знаю, кто был любимым русскоязычным писателем Сент-Экзюпери. Я думаю, что наиболее близок ему был Гоголь с его миром фантазии».
«Маленький принц» был впервые опубликован в 1943 году в США. Рисунки для книги были выполнены самим автором. Окончательный вариант рукописи и оригинальные иллюстрации хранятся в Библиотеке Пьерпонта Моргана в Нью-Йорке. К настоящему времени «Маленький принц» издан общим тиражом свыше 150 млн экземпляров. Повесть переведена более чем на 450 языков и диалектов. По количеству переводов она уступает лишь Библии.