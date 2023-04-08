В Москве прошла церемония прощания с Владленом Татарским

Проститься с Татарским пришли более 1 тыс. человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба, рэпер Аким Апачев, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Прощание прошло с воинскими почестями, у гроба был выставлен почетный караул. Многие из пришедших пока не расходятся.
«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК “Вагнер”. Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», — привели слова Пригожина в его пресс-службе.
Закрытый гроб с Татарским был накрыт тремя флагами — флагом России, знаменем генерала Бакланова и флагом ЧВК «Вагнер». В зале играла песня Апачева «Они ушли».
«Голос Владлена стал своего рода успокоителем для всей страны, и то, что он делал, просто невозможно повторить. Они убили человека, но они родили легенду», — сказал Апачев журналистам.
Среди собравшихся присутствовали военные, добровольцы и гражданские люди, много молодежи. Меры безопасности на территории кладбища были усилены. Проезд к нему перекрывался, а вход был возможен только через металлические рамки и после тщательного осмотра полицией.