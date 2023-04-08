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15:25 (мск), источник: ТАСС

В Москве прошла церемония прощания с Владленом Татарским

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. В Москве на Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с погибшим военкором и добровольцем Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Близкие попрощались с погибшим, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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фотографий
6
фотографий

Проститься с Татарским пришли более 1 тыс. человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба, рэпер Аким Апачев, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Прощание прошло с воинскими почестями, у гроба был выставлен почетный караул. Многие из пришедших пока не расходятся.

«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК “Вагнер”. Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», — привели слова Пригожина в его пресс-службе.

Закрытый гроб с Татарским был накрыт тремя флагами — флагом России, знаменем генерала Бакланова и флагом ЧВК «Вагнер». В зале играла песня Апачева «Они ушли».

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«Голос Владлена стал своего рода успокоителем для всей страны, и то, что он делал, просто невозможно повторить. Они убили человека, но они родили легенду», — сказал Апачев журналистам.

Среди собравшихся присутствовали военные, добровольцы и гражданские люди, много молодежи. Меры безопасности на территории кладбища были усилены. Проезд к нему перекрывался, а вход был возможен только через металлические рамки и после тщательного осмотра полицией.

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