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8 апреля, источник: РБК

Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

Американский юрист и правозащитник Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на его сына.

Источник: AFP 2022

Он был единственным оставшимся в живых прокурором из тех, кто участвовал в процессе над нацистскими преступниками, открывшемся в ноябре 1945 года в Нюрнберге.

Ференц, которому тогда было 27 лет, выступал на стороне обвинения в отдельном процессе над членами так называемых Айнзацгрупп, или эсэсовских подразделений, занимавшихся массовым уничтожением людей на оккупированных территориях стран Европы и СССР, передает Би-би-си. По делу проходили 22 человека, их признали виновными в убийстве более 1 млн человек. 13 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение.

«Это был мой первый процесс. Я никогда до этого не был в суде. В те годы я подключился к работе по созданию постоянного международного суда», — рассказывал Ференц в 2018 году.

Материал дополняется.

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