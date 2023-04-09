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03:39 (мск), источник: Газета.Ру

Daily Mail: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по поводу коронации

Британский король Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по поводу коронации — вопрос возник вокруг конкретных моментов церемонии, сообщает газета The Daily Mail.

Источник: AP 2022

Недовольство Англиканской церкви (главой которой номинально является сам Карл III) вызывает предложение монарха позволить индуистам, мусульманам и иудеям участвовать в богослужение в Вестминстерском аббатстве, где будет проходить традиционная церемония. По задумке Карла, иноверцы в главном соборе англиканской церкви также смогут провести свои богослужения.

Издание отмечает, что таким образом Карл III пытается подтвердить сказанные 30 лет назад слова о том, что став королем он будет защитником не только Церкви Англии, но и всех остальных религий королевства.

Предполагается, что в качестве компромисса, с представителями других религий Карл III сможет провести отдельную церемонию.

Данила Титоренко

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