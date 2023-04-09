Daily Mail: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по поводу коронации

Недовольство Англиканской церкви (главой которой номинально является сам Карл III) вызывает предложение монарха позволить индуистам, мусульманам и иудеям участвовать в богослужение в Вестминстерском аббатстве, где будет проходить традиционная церемония. По задумке Карла, иноверцы в главном соборе англиканской церкви также смогут провести свои богослужения.
Издание отмечает, что таким образом Карл III пытается подтвердить сказанные 30 лет назад слова о том, что став королем он будет защитником не только Церкви Англии, но и всех остальных религий королевства.
Предполагается, что в качестве компромисса, с представителями других религий Карл III сможет провести отдельную церемонию.
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