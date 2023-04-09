17:02 (мск), источник: РБК
Лия Ахеджакова ушла из «Современника»
В «Современнике» признали, что народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра.
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Актриса ушла «по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе театра.
Ахеджакова в конце марта рассказала «Новой газете», что написала заявление об уходе из театра 10 марта; она отмечала, что ушла по своему желанию. Однако 3 апреля в театре заявили, что не получали от нее никаких заявлений.
В феврале из репертуара «Современника» убрали последний спектакль, в котором играла Ахеджакова, — «Игра в джин». В октябре театр снял другую постановку с участием актрисы — «Первый хлеб». Еще один спектакль, «Крутой маршрут», отмечала Ахеджакова, «забросили, не упоминают, забыли».
Актриса сообщила РБК, что о снятии «Игры в джин» она узнала от директора театра Юрия Кравеца. Он назвал это решение вынужденным, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой. Также директор сказал артистке, что убрать спектакль ему рекомендовали в департаменте культуры Москвы, которому подчиняется театр.
Спустя месяц после этого актриса опубликовала в «Новой» письмо, в котором попрощалась со сценой «Современника». «Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — отметила Ахеджакова.
В тексте актриса также рассказала, что получила из разных регионов России и других стран много писем с поддержкой после отмены ее спектаклей. Режиссер Кирилл Серебренников, который был одним из инициаторов этой акции, сообщил, что Ахеджаковой направили 15 тыс. писем.
Актриса родилась в актерской семье в 1938 году в Днепропетровске, а выросла в Адыгее, там же окончила студию ГИТИСа. В «Современнике» играла с 1977 года. Ахеджакова высказывалась против военных действий на Украине.