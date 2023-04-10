Власти заявили о подготовке перевода более 130 тыс. домов на электроотопление

Вице-премьер Александр Новак поручил Минприроды, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 26 апреля подготовить проект постановления правительства о мерах поддержки такого переоборудования, говорится в протоколе совещания у чиновника (есть у «Известий»).
Речь может идти о субсидиях для территориальных сетевых организаций (ТСО), а также возмещении затрат потребителей на техприсоединение, говорится в документе.
Переход частного сектора на электроотопление рассматривается как одна из возможных мер по реализации федерального проекта «Чистый воздух» с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, пояснил «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.
Такая инициатива идет от субъектов РФ, они предлагают свои технические решения по уменьшению показателей, а Минэнерго дает оценку ее целесообразности с точки зрения развития энергетики региона, добавил он. Например, власти Бурятии предложили перевести на электроотопление частный сектор Улан-Удэ. Ранее с похожими инициативами выходили также Иркутская область и Забайкалье, рассказал замминистра.