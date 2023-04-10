13:29 (мск), источник: © РИА Новости
Названо самое трудное слово в «Тотальном диктанте»
Самым трудным для написания в «Тотальном диктанте» стало слово сызмальства.
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НОВОСИБИРСК, 10 апр — РИА Новости. Филологи, проверяющие сданные тексты «Тотального диктанта» в Новосибирске, обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове «сызмальства».
«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — Прим. ред.) в этом году за двумя словами. Это слово “кардинально”, которое люди упорно пишут как “координально”. <…> Второе “любимое” слово — это слово “сызмальства”. Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили», — рассказала журналистам руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.
Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман подтвердила, что слово «сызмальства» по количеству допущенных ошибок стало словом дня.
«Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал “с измальства”, “с ызмальства”. Был даже вариант “с ъ измальства”. Конечно, это варианты “сызмальство”, <…> очень много разных вариантов», — уточнила она.
Эксперт отметила, что также много пишущих допустили ошибки в слове «извне». Кто-то даже написал его как «из-в-не». Также делали ошибки в слове «понапрасну» и таких, казалось бы, простых словах как «паровоз» (писали «паравоз» и «поравоз»).
«Также были ошибки в слове “философский”. Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через “в” — “филосовский”. Еще один момент касается имени собственного Дерсу Узала. Здесь было много вариантов, несмотря на то, что имя было выведено на слайд», — рассказала Шпильман.
Мандрикова добавила, что экспертов также повеселили варианты написания названий различных животных и птиц. Так участники акции рябчика часто называли «ряпчек», а барсука писали как «борсук» или «барсюк». Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря).
В целом, по словам экспертов «Тотального диктанта», текст для акции в этом году был значительно проще, чем в прошлом, поэтому они ожидают много пятерок.
Акция грамотности «Тотальный диктант» состоялась в минувшую субботу в различных городах России и мира. На родине акции в Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тысячи человек.