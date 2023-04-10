Эксперт заявил о циркуляции в России 611 геновариантов «омикрона»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число геновариантов штамма коронавируса «омикрон», циркулирующих в России, составляет более 600.
Об этом в понедельник сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
«На территории Российской Федерации циркулируют 611 геновариантов “омикрона”. То есть процесс модификации и эволюции вируса продолжается. И понятно, что этим летом мы с вами не поставим точку», — сказал он на конгрессе «Человек и лекарство».
Как сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 622, летальных исходов из-за ковида — на 34.