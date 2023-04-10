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11:50 (мск), источник: ТАСС

Эксперт заявил о циркуляции в России 611 геновариантов «омикрона»

Процесс модификации и эволюции коронавируса продолжается, констатировал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

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9 апреляВ России выявили 8 008 случаев заражения коронавирусом за сутки
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число геновариантов штамма коронавируса «омикрон», циркулирующих в России, составляет более 600.

Об этом в понедельник сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«На территории Российской Федерации циркулируют 611 геновариантов “омикрона”. То есть процесс модификации и эволюции вируса продолжается. И понятно, что этим летом мы с вами не поставим точку», — сказал он на конгрессе «Человек и лекарство».

Как сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 622, летальных исходов из-за ковида — на 34.

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