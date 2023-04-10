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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Как оспорить наследство по завещанию в 2023 году

Как оспорить завещание на квартиру в суде, кто имеет на это право, что нельзя оспаривать, а что можно, какие действия нужно для этого предпринять — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Что такое завещание

Завещание — это документ, составленный по форме, установленной законом. С его помощью можно распорядиться своим имуществом на случай смерти. Обычно завещание составляют, если не хотят, чтобы имущество распределялось между наследниками согласно очереди, установленной законом по умолчанию.

Завещание составляется в письменной форме, а затем заверяется нотариусом либо другим уполномоченным по закону лицом. Процедуру необходимо совершать лично и быть при этом полностью дееспособным. Завещание не имеет срока давности. Наследникам о нем можно не рассказывать.

Как составить завещание, советует заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев:

«Чтобы быть спокойным относительно своего волеизъявления о судьбе принадлежащего движимого и недвижимого имущества, нужно строго соблюсти порядок и форму составления и заверения завещания. И хотя жестких требований к формулировкам нет, и оно может быть составлено в свободной форме, в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы все пожелания наследодателя были указаны и описаны четко и понятно — чтобы не было двусмысленных трактовок».

Дарственная или завещание?

Договор дарения, в отличие от завещания, — двусторонняя сделка. Согласно ему, имущество передается безвозмездно в собственность одаряемому. Завещание, в отличие от дарственной, можно изменить в любой момент по воле наследодателя без указания причин. В этом случае действительным является документ, датированный самой крайней датой относительно дня смерти наследодателя.

«Завещание может быть оспорено в судебном порядке или у нотариуса. Договор же дарения можно отменить только если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо умышленно причинил ему телесные повреждения. Кроме того, если одариваемый является близким родственником дарителя, то в данном случае налоговых правоотношений относительно стоимости предметов дарения не возникает», — разъясняет доктор юридических наук Иван Соловьев.

Кто может оспорить завещание

Чаще всего оспаривание завещания происходит наследниками первой очереди (дети, супруг, родители). По закону правом на обязательную долю в наследстве независимо от того, кто указан в последней воле наследодателя, наделены несколько категорий лиц. К ним относятся:

  • родители и супруг (нетрудоспособные);
  • дети наследодателя (нетрудоспособные/несовершеннолетние);
  • проживавшие с наследодателем нетрудоспособные иждивенцы, которых он содержал.

Представители вышеперечисленных категорий имеют право по крайней мере на половину причитающейся им по закону доли в наследстве.

Какое завещание можно оспорить в суде

Ничтожное завещание — документ, недействительный с момента составления. Оспаривается в случае претензий к процедуре заверения и сомнений в объективности ситуации с состоянием здоровья и дееспособностью того, кто завещает свое имущество, в момент составления и заверения документа. На реализацию этого способа по закону отведено три года.

Оспоримое завещание недействительным признает суд при наличии соответствующих оснований. Например, когда по отношению к наследодателю были совершены противоправные действия (насилие, шантаж, иное давление с целью включения в завещание каких-либо условий и позиций). На реализацию этого способа по закону отведен один год.

Важно помнить! В любом случае само разбирательство — подача заявления о нарушенном праве — должно быть начато после открытия наследства (когда стали известны условия завещания или информация о том, что при его составлении был нарушен закон) и до вступления в наследство людей, указанных в завещании (шесть месяцев).

Чтобы оспорить завещание, нужны доказательства. Подойдут документы, позволяющие считать завещание недействительным, или оформленные надлежащим образом показания свидетелей, результаты экспертиз и т. д.

Оспорить завещание можно только после смерти завещателя.

Из-за чего завещание может быть признано недействительным:

  • несоблюдение законодательных норм при составлении завещания, в том числе когда оно имеет ненадлежащее или не соответствующее закону содержание;
  • наличие причин медицинского характера (доказанный факт нахождения наследодателя в недееспособном состоянии — наличие тяжкого психического заболевания, слабоумие и т. д.);
  • составление завещания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо под действием психотропных препаратов;
  • наличие информации или заключения почерковедческой экспертизы о том, что подпись на завещании не принадлежит или выполнена не рукой наследодателя;
  • наличие достаточных данных о том, что воля наследодателя была заявлена не им лично, а другим лицом (группой лиц или представителем);
  • обман наследодателя или введение его в существенное заблуждение, в том числе в отношении природы совершаемого им правового действия;
  • у нотариуса были приостановлены или прекращены полномочия на момент заверения документа;
  • в ряде случаев основанием для оспаривания может стать отсутствие свидетелей (в первую очередь самого нотариуса), которые могли бы подтвердить факт составления и заверения завещания.

Как правильно оспорить завещание

Убедиться в наличии законного права на наследование.

Определить, завещание оспоримое или ничтожное, от этого будут зависеть сроки для подачи иска.

Собрать доказательства для подтверждения права на наследство.

Составить исковое заявление в письменной форме.

Узнать, в какой суд подать иск. Как правило, это место проживания ответчика.

Оплатить госпошлину и направить в суд иск и другие необходимые документы.

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