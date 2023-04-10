17:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Как оспорить наследство по завещанию в 2023 году
Как оспорить завещание на квартиру в суде, кто имеет на это право, что нельзя оспаривать, а что можно, какие действия нужно для этого предпринять — в материале «Ъ».
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Что такое завещание
Завещание — это документ, составленный по форме, установленной законом. С его помощью можно распорядиться своим имуществом на случай смерти. Обычно завещание составляют, если не хотят, чтобы имущество распределялось между наследниками согласно очереди, установленной законом по умолчанию.
Завещание составляется в письменной форме, а затем заверяется нотариусом либо другим уполномоченным по закону лицом. Процедуру необходимо совершать лично и быть при этом полностью дееспособным. Завещание не имеет срока давности. Наследникам о нем можно не рассказывать.
Как составить завещание, советует заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев:
«Чтобы быть спокойным относительно своего волеизъявления о судьбе принадлежащего движимого и недвижимого имущества, нужно строго соблюсти порядок и форму составления и заверения завещания. И хотя жестких требований к формулировкам нет, и оно может быть составлено в свободной форме, в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы все пожелания наследодателя были указаны и описаны четко и понятно — чтобы не было двусмысленных трактовок».
Дарственная или завещание?
Договор дарения, в отличие от завещания, — двусторонняя сделка. Согласно ему, имущество передается безвозмездно в собственность одаряемому. Завещание, в отличие от дарственной, можно изменить в любой момент по воле наследодателя без указания причин. В этом случае действительным является документ, датированный самой крайней датой относительно дня смерти наследодателя.
«Завещание может быть оспорено в судебном порядке или у нотариуса. Договор же дарения можно отменить только если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо умышленно причинил ему телесные повреждения. Кроме того, если одариваемый является близким родственником дарителя, то в данном случае налоговых правоотношений относительно стоимости предметов дарения не возникает», — разъясняет доктор юридических наук Иван Соловьев.
Кто может оспорить завещание
Чаще всего оспаривание завещания происходит наследниками первой очереди (дети, супруг, родители). По закону правом на обязательную долю в наследстве независимо от того, кто указан в последней воле наследодателя, наделены несколько категорий лиц. К ним относятся:
Представители вышеперечисленных категорий имеют право по крайней мере на половину причитающейся им по закону доли в наследстве.
Какое завещание можно оспорить в суде
Ничтожное завещание — документ, недействительный с момента составления. Оспаривается в случае претензий к процедуре заверения и сомнений в объективности ситуации с состоянием здоровья и дееспособностью того, кто завещает свое имущество, в момент составления и заверения документа. На реализацию этого способа по закону отведено три года.
Оспоримое завещание недействительным признает суд при наличии соответствующих оснований. Например, когда по отношению к наследодателю были совершены противоправные действия (насилие, шантаж, иное давление с целью включения в завещание каких-либо условий и позиций). На реализацию этого способа по закону отведен один год.
Важно помнить! В любом случае само разбирательство — подача заявления о нарушенном праве — должно быть начато после открытия наследства (когда стали известны условия завещания или информация о том, что при его составлении был нарушен закон) и до вступления в наследство людей, указанных в завещании (шесть месяцев).
Чтобы оспорить завещание, нужны доказательства. Подойдут документы, позволяющие считать завещание недействительным, или оформленные надлежащим образом показания свидетелей, результаты экспертиз
Оспорить завещание можно только после смерти завещателя.
Из-за чего завещание может быть признано недействительным:
Как правильно оспорить завещание
Убедиться в наличии законного права на наследование.
Определить, завещание оспоримое или ничтожное, от этого будут зависеть сроки для подачи иска.
Собрать доказательства для подтверждения права на наследство.
Составить исковое заявление в письменной форме.
Узнать, в какой суд подать иск. Как правило, это место проживания ответчика.
Оплатить госпошлину и направить в суд иск и другие необходимые документы.