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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 10 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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ЦБ объяснил ослабление рубля падением экспортной выручки

Текущее падение рубля связано с тем, что экономика проходит нижнюю точку экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть.

«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран

Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330−300 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика.

Пушилин: российские силы контролируют более 75% территории Артемовска

ВСУ старались нанести максимальный ущерб покидаемым зданиям, отступая под ударами российских войск, заявил врио главы ДНР.

Из украинского плена вернулись 106 российских военных

Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.

СМИ узнали о решении Байдена баллотироваться на второй срок

По данным NBC News, президент США не будет спешить с публичным заявлением о выдвижении на второй срок по двум причинам.

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