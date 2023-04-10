18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 10 апреля
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Текущее падение рубля связано с тем, что экономика проходит нижнюю точку экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть.
Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330−300 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат техничеcкие специалисты крупнейшего иранского перевозчика.
ВСУ старались нанести максимальный ущерб покидаемым зданиям, отступая под ударами российских войск, заявил врио главы ДНР.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.
По данным NBC News, президент США не будет спешить с публичным заявлением о выдвижении на второй срок по двум причинам.