18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бурятии сгорело полдеревни из-за неосторожности пожарных
Площадь выгоревшей травы составила 30 гектаров.
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Как сообщает издание «Новые известия» со ссылкой на телеграм-канал Mash, в бурятском селе Солонцы пожарная команда от местной администрации сжигала сухую траву и огонь вышел из-под контроля. В какой-то момент из-за несоблюдения техники безопасности он перекинулся на участки местных жителей.
В сообщении отмечается, что благодаря совместным действиям пожарных, добровольцев и местного населения удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. В ходе пожара были повреждены надворные постройки площадью 50 «квадратов», в том числе три бани, сарай и 300 погонных метров забора, а площадь выгоревшей травы составила 30 гектаров.
Недавно ученые установили, что дым от лесных пожаров усиливает цветение фитопланктона. Другие природные и погодные явления тоже влияют на этот процесс, но не в таких масштабах.
Олеся Маевская