18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Молодежь в США нашла необычный способ снизить тревожность
С помощью особой модели гаджетов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
CNBC пишет, что в США, в отличие от других стран, производство кнопочных телефонов не прекратится. Многие американские инфлюэнсеры поддерживают тренд на уменьшение экранного времени в угоду борьбе с тревожностью.
Только в 2022 году количество продаж телефонов-раскладушек в США выросло: по статистике ежемесячно их продаются десятки тысяч. В то же время глобальные продажи кнопочных телефонов снизились.
По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в 2022 году почти 80% продаж кнопочных телефонов приходилось на Ближний Восток, Африку и Индию. Специалисты предполагают, что только в ближайшие пять лет количество покупок этих смартфонов в Северной Америке увеличится на 5%.
Представители этих брендов заявляют, что их телефоны не «антитехнологичны», а их покупка — «осознанный выбор технологий, которые улучшают качество жизни».
Недавно исследователи Института глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что социальные сети провоцируют появление и развитие расстройств пищевого поведения. Это показал мета-анализ 50 исследований.
Олеся Маевская