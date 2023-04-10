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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодежь в США нашла необычный способ снизить тревожность

С помощью особой модели гаджетов.

Источник: Rayson Tan/CC0

CNBC пишет, что в США, в отличие от других стран, производство кнопочных телефонов не прекратится. Многие американские инфлюэнсеры поддерживают тренд на уменьшение экранного времени в угоду борьбе с тревожностью.

Только в 2022 году количество продаж телефонов-раскладушек в США выросло: по статистике ежемесячно их продаются десятки тысяч. В то же время глобальные продажи кнопочных телефонов снизились.

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в 2022 году почти 80% продаж кнопочных телефонов приходилось на Ближний Восток, Африку и Индию. Специалисты предполагают, что только в ближайшие пять лет количество покупок этих смартфонов в Северной Америке увеличится на 5%.

Некоторые компании, продающие телефон, поддерживают антитревожную тенденцию, выставляя на продажу все больше устройств для тех, кто хочет проводить меньше времени в социальных сетях.

Представители этих брендов заявляют, что их телефоны не «антитехнологичны», а их покупка — «осознанный выбор технологий, которые улучшают качество жизни».

Недавно исследователи Института глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что социальные сети провоцируют появление и развитие расстройств пищевого поведения. Это показал мета-анализ 50 исследований.

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Олеся Маевская

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