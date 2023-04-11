Какие суммы можно будет вернуть в виде налоговых вычетов и почему сделать это стало проще

Есть годовой лимит: 50 тыс. рублей — по обучению, 120 тыс. рублей — при затратах на лечение. Эти суммы и должны увеличить.
Какие суммы будут выплачивать
Как пояснил Лайфу депутат Госдумы Алексей Журавлёв, новый законопроект разрабатывается в рамках развития направления социально ориентированного государства.
— На данном этапе суммы, на возврат которых гражданин может рассчитывать, предлагается установить в следующем размере: на обучение детей — до 110 тысяч рублей, по прочим социальным вычетам (на приобретение медикаментов, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги и т. д. — Прим. Лайфа) — до 150 тысяч рублей. Государство последовательно и целенаправленно расширяет поддержку россиян в самых чувствительных отраслях (медицине и образовании), так как это объективно необходимо, ведь не у всех хватает средств на дорогостоящие услуги. Власти готовы компенсировать с каждым годом всё больше, — объяснил Журавлёв.
Кроме того, депутаты подчеркнули, что в ряде случаев суммы, указанные в законопроекте, могут быть ещё выше. Это касается специализированной медпомощи.
— Указанное в законопроекте повышение размера налогового вычета касается общих случаев, но есть ещё и частные, которые связаны с высокотехнологичной медицинской помощью. Вот по этим видам расходов никакие лимиты вообще не применяются, а действует правило: сколько при оплате помощи уплачено налогов — столько и вернут. Такой подход был обозначен президентом РФ, и он уже действует: к сожалению, не все россияне об этом знают, — пояснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Для справки: к дорогостоящим видам медпомощи, например, относят: лечение бесплодия, сложную ортодонтию, эндопротезирование, паллиативную помощь, связанную с поддержанием функций органов человека, и т. д. Полный перечень устанавливается отдельным Постановлением Правительства РФ.
Кто сможет претендовать на выплаты
Для того чтобы получить повышенный социальный налоговый вычет, надо:
Во-первых, быть гражданином и резидентом РФ, то есть иметь российский паспорт, проживать в России более 182 дней.
Во-вторых, осуществлять плату за своё лечение, супруга, детей до 18 лет или родителей либо учёбу своего ребёнка до 24 лет.
В-третьих, получать доходы, облагаемые налогом по ставке 13%. То есть пенсионеры и самозанятые претендовать на такого рода выплаты не могут.
В-четвёртых, если речь не идёт о дорогостоящей медпомощи, возврату подлежит сумма, не превышающая величину ранее уплаченных налогов и в пределах того самого лимита, который собираются увеличить.
Эксперты обращают внимание, что тем, кто претендует на cоциальные налоговые вычеты, следует иметь в виду, что закон предусматривает возможность обращаться за возмещением в течение трёх лет с момента уплаты налогов, но только за тот год, в котором были траты.
— Если в один и тот же год есть право на несколько видов выплат, то в первую очередь лучше заявить и получить социальный, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Так как, в отличие от имущественного вычета, остаток социального перенести на следующий год не получится (письмо ФНС № ЕД-4−3/13603@. — Прим. Лайфа). Поэтому лучше придерживаться правильной очереди по выплатам: вначале — социальный, а после — имущественный, тогда государство выплатит максимум.
Сейчас существует два способа получить вычеты: через работодателя — тогда бухгалтерия компании приостановит удержание из зарплаты 13% до того момента, пока одобренный налоговиками вычет не будет полностью возвращён, либо самостоятельно через обращение в налоговую инспекцию — в этом случае положенная сумма вычета будет разово перечислена на указанный в заявлении банковский счёт.
По оценкам специалистов, сегодня наиболее востребован второй вариант. Очевидно, также будет и при повышении суммы выплат. Тем более что в текущем году такое обращение стало проще оформить. Большинство граждан предпочитают подавать заявление налоговикам в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Эта процедура занимает 15 минут, при этом не нужно заранее брать у работодателя справку о доходах — декларация формируется автоматически при подаче онлайн-заявления.
А после отправки заявления, согласно регламенту, инспекция проводит камеральную проверку, максимальный срок которой 30 календарных дней с даты регистрации обращения. Правда, если инспектор заподозрит нарушение закона, срок проверки может быть продлён до трёх месяцев. В тех случаях, когда в ходе проверки нарушений не установят, решение о предоставлении вычета принимается в течение трёх дней. А сами деньги вернут не позднее десяти рабочих дней после принятия решения о выплате.