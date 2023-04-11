VK запустила программу поддержки школьных театров

«VK представляет программу поддержки и развития сообществ школьных театров. Она даст кружкам и студиям в школах по всей стране возможность выйти в онлайн, а педагогам поможет освоить инструменты создания контента и ведения сообществ», — сообщили в пресс-службе.
В рамках программы в сообществе в соцсети «В школьном репертуаре» будут проходить образовательные марафоны и другие мероприятия, пояснили в пресс-службе. Трансляция запуска программы состоится 11 апреля в 15:00.
Для театральных сообществ в этот же день стартует конкурс. Каждый месяц VK будет выбирать активных участников программы, которые получат профессиональное оформление сообщества, сертификат на курсы образовательной платформы Skillbox, а также умную колонку «Капсула мини». Активные педагоги, состоящие «В школьном репертуаре», также получат приглашение в московский офис VK на закрытое мероприятие, которое пройдет в декабре 2023 года, отметили в пресс-службе. Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить анкету.
В апреле также стартует конкурс для педагогов от партнеров проекта, в рамках которого участникам предложат рассказать о деятельности их театров, добавили в пресс-службе. Победителей пригласят на профильную смену в «Тавриду». В августе 2023 года начнется образовательный марафон по ведению сообществ, позиционированию в социальных сетях и театральному блогингу.
Проект реализуется при поддержке общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», ФГАУ «Российский детско-юношеский центр», Театрального института им. Б. Щукина и арт-кластера «Таврида».