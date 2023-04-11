Чихуа-хуа из Флориды стала самой маленькой собакой в мире Рост питомца составляет всего 3,59 дюйма, это чуть больше 9 см
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15:26 (мск), источник: РБК Life

Посмотрите на самую невысокую собаку в мире ростом около 9 см

Чихуа-хуа из Флориды стала рекордсменом Книги Гиннесса.

Чихуа-хуа по имени Жемчуг, живущий у хозяйки во Флориде (штат США) официально назван Книгой рекордов Гиннеса самой короткой собакой в мире. Рост питомца составляет всего 3,59 дюйма, это чуть больше 9 см. Как написано на официальном сайте книги, собака ниже палочки от эскимо.

Собаку измерил ветеринар Джованни Вергель, а публике рекордсменку представили недавно во время съемок телевизионного шоу Lo Show Dei Record в Милане. Хозяйка вынесла своего миниатюрного питомца в розово-коричневом кресле в форме пасхального яйца и сорвала овации публики в студии, говорится в сообщении. В длину Жемчуг составляет 5 дюймов (12,7 см), это примерно как длина долларовой купюры.

Жемчуг не первый рекордсмен в семье своей владелицы: предыдущий рекорд принадлежал ее же собаке Миракл Милли ростом 3,8 дюйма (9,65 см), которая была сестрой матери Жемчуга, но скончалась в 2020 году, до рождения своего четвероногого племянника.

«Мы счастливы, что она у нас есть. Это уникальная возможность побить собственный рекорд и поделиться с миром этой удивительной новостью».

Как добавили в Книге рекордов Гиннесса, самой короткой собакой из когда-либо зарегистрированных был карликовый йоркширский терьер, принадлежавший британцу Артуру Марплсу. Его рост был 2,8 дюйма (7,1 см), четвероногий рекордсмен скончался еще в 1945 году.

Ранее Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала самую старую в мире собаку — псу по кличке Боби 1 февраля исполнилось 30 лет и 266 дней. Боби — чистокровный представитель породы рафейру ду алентежу, которую также называют португальской сторожевой или португальским мастифом. Средняя продолжительность жизни таких собак, выведенных для охраны домашнего скота, составляет 12−14 лет.

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