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Главные новости к вечеру 11 апреля
17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 11 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума приняла законопроект об электронных повестках
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который узаконивает рассылку военнобязанным электронных повесток и вводит запрет на выезд из страны до явки в военкомат.

Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знать
Недавняя утечка в Сеть более сотни документов американской разведки и Пентагона может быть лишь «верхушкой айсберга», а нанесенный США ущерб, вероятно, значительно ухудшится.

Хакеры обрушили электронную систему ФТС
Таможенные органы вынуждены частично перейти на бумажный документооборот.

В Госдуму внесли проект о «нулевом рабочем месте»
Депутаты внесли в Госдуму проект о внесении практики и стажировки в трудовую книжку.

Эксперты рассказали, в каком месяце выгоднее брать отпуск
Еще несколько десятилетий назад считалось, что делить отпускной отдых на части не следует. Но времена изменились

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