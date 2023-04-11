17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 11 апреля
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Госдума приняла законопроект об электронных повестках
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который узаконивает рассылку военнобязанным электронных повесток и вводит запрет на выезд из страны до явки в военкомат.
Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знать
Недавняя утечка в Сеть более сотни документов американской разведки и Пентагона может быть лишь «верхушкой айсберга», а нанесенный США ущерб, вероятно, значительно ухудшится.
Хакеры обрушили электронную систему ФТС
Таможенные органы вынуждены частично перейти на бумажный документооборот.
В Госдуму внесли проект о «нулевом рабочем месте»
Депутаты внесли в Госдуму проект о внесении практики и стажировки в трудовую книжку.
Эксперты рассказали, в каком месяце выгоднее брать отпуск
Еще несколько десятилетий назад считалось, что делить отпускной отдых на части не следует. Но времена изменились