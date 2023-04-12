Помощь стала ещё доступнее. Какие меры господдержки есть у инвалидов

Каков размер выплат по инвалидности в 2023 г. и какая ещё помощь государства полагается людям с инвалидностью? Об этом рассказали специалисты Социального фонда России (СФР).
Для людей с инвалидностью предусмотрено 3 вида пенсий.
Страховая. Полагается, если есть хотя бы один день страхового стажа. Выплата назначается с первого дня признания человека инвалидом в беззаявительном порядке. Это значит, что данные об установлении инвалидности из Федерального реестра инвалидов поступают в Социальный фонд. Далее фонд самостоятельно запрашивает необходимые документы, назначает и рассчитывает выплату.
Размер пенсии зависит от страхового стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. А вот доплата к ней — это фиксированная сумма в зависимости от группы инвалидности.
Если получатель страховой пенсии по инвалидности имеет страховой стаж менее 15 лет или отсутствует необходимая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов, то этот вид пенсии выплачивается женщинам до 65 лет и мужчинам до 70 лет. Далее назначается социальная пенсия по старости.
Социальная. Назначается, если у человека отсутствует страховой стаж. Право на получение такой пенсии имеют инвалиды всех групп и дети-инвалиды, постоянно проживающие в РФ. Она выплачивается на срок, в течение которого человек признан инвалидом, в том числе бессрочно.
Государственная. Могут получать инвалиды из числа: граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, граждан, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя», — инвалиды I, II и III группы независимо от причины инвалидности, граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, космонавтов.
Размер пенсии зависит от категории получателя. Например, инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, пребывания в добровольческих формированиях получают 175−300% социальной пенсии (она составляет 7153,33 ₽) в зависимости от группы инвалидности. Инвалиды вследствие заболевания в период военной службы — 150−250% социальной пенсии, космонавты — 50−85% денежного довольствия и т. д.
Если в семье инвалида есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи, размер пенсии увеличивается на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трёх.
Важно! Для отдельных категорий инвалидов предусмотрена возможность получения двух пенсий — например, для участников Великой Отечественной войны, инвалидов по военной травме и др. Им могут быть назначены и государственная пенсия по инвалидности, и страховая пенсия по старости. Для установления права на получение двух пенсий нужно обратиться в отделение СФР по месту жительства.
Ежемесячные выплаты и набор соцуслуг
Люди с инвалидностью и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Она назначается автоматически — подавать заявление не нужно. Соцфонд получает данные о признании человека инвалидом и присылает ему уведомление о назначении выплаты. С 1 февраля 2023 г. размер ЕДВ повышен.
В ежемесячную денежную выплату входит набор социальных услуг (НСУ): бесплатные лекарства, специализированные продукты лечебного питания, путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на ж/д транспорте. Человек имеет право отказаться от любой услуги или сразу нескольких и получить вместо них денежную выплату. С 1 февраля 2023 г. полная стоимость НСУ — 1469,74 ₽ в месяц.
Выплаты по уходу за инвалидами
Если трудоспособный человек ухаживает за инвалидом I группы и поэтому вынужден не работать, то ему полагается ежемесячная компенсационная выплата. При этом не имеет значения, является ли инвалид, за которым ухаживает человек, членом семьи и живут ли они вместе. Для назначения выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд, МФЦ, на портале «Госуслуги». Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией инвалида или ребёнка-инвалида. Пенсионерам выплата не полагается.
Как получить средства реабилитации
В нашей стране люди с инвалидностью имеют право на бесплатное получение технических средств реабилитации (ТСР): это кресла-коляски, ортопедическая обувь, подгузники и т. д.
Подать заявление на обеспечение ТСР можно в территориальном органе СФР, МФЦ и на портале «Госуслуги».
А приобретать ТСР теперь проще и удобнее всего по электронному сертификату. Электронный сертификат — это электронная запись в реестре, которая прописывается на номер банковской карты «Мир», выпущенной любым банком РФ. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.
Пять важных фактов про электронный сертификат
1. Приобрести можно только ТСР, прописанные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Плюс изделие должно присутствовать в специальном перечне («Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата»), который утверждается Минтрудом.
2. Если в программе реабилитации рекомендовано несколько ТСР, на каждый вид оформляется отдельный сертификат. Все они прописываются на карту «МИР».
3. С 1 января 2023 г. для расчёта стоимости электронного сертификата используется цена аналогичного технического средства реабилитации, которое СФР приобрёл по последнему исполненному в данном регионе госконтракту. Если выбранное ТСР стоит больше суммы электронного сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств.
4. Узнать, как оформить сертификат и воспользоваться им, можно на сайте СФР sfr.gov.ru, раздел «Инвалидам».
5. Торговые точки, которые принимают электронные сертификаты для приобретения ТСР, можно найти: на сайте Государственной информационной системы электронных сертификатов (ГИС ЭС) ecert.gov.ru; в электронном каталоге ТСР на сайте СФР ktsr.sfr.gov.ru/ru-ru.