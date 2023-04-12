Не рви мухомор, уголовничком станешь. Сбор каких растений теперь запрещен

— В Красной книге России почти 5000 видов растений. И каждый год в неё добавляются новые, а какие-то убираются, если вид восстановил ореол обитания, — говорит биолог Ольга Федоскина. — Невозможно запомнить все названия, даже профессионал не всегда может отличить разные виды одного растения. Если сказать, например, что нельзя собирать подснежники, то грамотные люди вас вообще не поймут. Потому что подснежниками называют 68 видов первоцветов… И не все из них подлежат строгой охране.
Не всё в этом законе понятно и с грибами. С точки зрения науки основная часть гриба находится под землёй (грибница), а то, что мы собираем, — это его плодовое тело. Срезав его, мы никак не уничтожаем главное. Грибница продолжит жить и развиваться.
«Более 30 лет мы всей семьёй собираем лекарственные травы, — рассказывает aif.ru Рафида Султангареева из Башкортостана (фамилию по её просьбе мы изменили). — Собственный участок превратили в настоящий аптекарский огород. Выращиваем в том числе и краснокнижный женьшень — получили его корешки из семян, присланных другом, травником из Приморья. И что нам теперь делать с принятием этого закона? Получается, мы и “сбываем, и храним, и пересылаем” — ну просто мафиози».
Впрочем, юристы советуют не ужасаться. «Надо быть грамотными, — комментирует адвокат Алан Шавлохов. — Занимаешься травами, любишь грибы собирать — изучи и законы. Будь подкован, чтобы отстаивать свои права. Вырастил сам редкое растение — сфото-графируй процесс, докажи, что не нанёс ущерб природе. Наказывать будут не за то, что вы, возможно, по незнанию, сорвали редкий гриб, а за прямой умысел — скажем, на продажу. То есть у ваших поступков, у вашей коммерческой, как правило, деятельности есть последствия, которые нанесли природе ущерб. Именно поэтому закон предполагает множество вариантов наказания за уничтожение редких растений — от предупреждения, обязательных работ, штрафа до тюремного заключения для тех, кто нанёс природе огромный ущерб ради выгоды организованно и обдуманно».
Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура, лесничества, сотрудники национальных парков и природоохраняемых территорий. На эти же организации возложена просветительская деятельность по охране редких растений. Расследованием будут заниматься органы внутренних дел, а в особых случаях и Следственный комитет.